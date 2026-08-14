Peligro inminente en cerro Placeres: familia denuncia dos postes a punto de caer sobre su vivienda tras colapso del terreno

Una crítica situación de riesgo afecta a la familia de Dassy Jiménez, habitante del Cerro Placeres, luego de que las intensas lluvias que afectaron a la región de Valparaíso provocaran el colapso del terreno donde se emplaza su vivienda, dejando dos postes del tendido eléctrico ladeados y al borde del colapso.

A pesar de que la afectada ha ingresado los requerimientos correspondientes tanto a la empresa distribuidora Chilquinta como al municipio local, hasta la fecha ninguna de las entidades ha concurrido al lugar para evaluar o solucionar la emergencia. Ante la falta de respuestas, la vecina recurrió al diputado Andrés Celis, quien se trasladó hasta el sector para constatar personalmente la gravedad del escenario.

El panorama en el predio no solo contempla los postes en peligro de caer a escasos metros del inmueble. El debilitamiento del suelo también provocó que una reja perimetral quedara sin una base firme, con riesgo de aplastar la vivienda, mientras que la estructura base de la casa de la madre de Dassy quedó parcialmente suspendida en el aire producto de los socavones generados por el agua.

Tras recorrer la zona, el diputado Andrés Celis visibilizó la urgencia de intervenir el lugar e interpeló directamente a las instituciones responsables.

“Ya pasó casi un mes y esta vecina sigue esperando que alguien venga a ver lo que está pasando. Vine a constatarlo personalmente y el riesgo es evidente. Hay postes ladeados, socavones y estructuras que pueden ceder. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para que alguien actúe”, señaló Celis.

Asimismo, el parlamentario advirtió que el impacto de una eventual emergencia podría extenderse a toda la comunidad circundante. Una falla en la red eléctrica no solo podría interrumpir el suministro en el sector, sino que el eventual colapso de las estructuras físicas representa una amenaza directa para peatones y viviendas colindantes.

Por ello, Celis instó a Chilquinta y a las autoridades locales a desplegar cuadrillas de inspección técnica de manera prioritaria, con el objetivo de evaluar las condiciones del terreno y adoptar las medidas necesarias para evitar una eventual tragedia.

PURANOTICIA