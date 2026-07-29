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Declaran Alerta Temprana Preventiva para la comuna de Juan Fernández por viento y precipitaciones

Declaran Alerta Temprana Preventiva para la comuna de Juan Fernández por viento y precipitaciones

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Se pronostica para la comuna de la región de Valparaiso, viento moderado a fuerte (60–80 km/h) y precipitaciones normales a moderadas.

Declaran Alerta Temprana Preventiva para la comuna de Juan Fernández por viento y precipitaciones
Miércoles 29 de julio de 2026 16:46
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La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la comuna de Juan Fernández por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la comuna de la región de Valparaíso.

Alertamiento: Alerta AA115

  • Pronóstico: Viento moderado a fuerte (60–80 km/h) durante este miércoles 29.

Alertamiento: Aviso A371

  • Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas (30–40 mm) desde este miércoles 29 y hasta el jueves 30.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la comuna de Juan Fernández por evento meteorológico, vigente a contar de este martes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

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