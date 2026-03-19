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Declaran Alerta Temprana Preventiva para dos provincias y dos comunas de la V Región por viento y probables tormentas eléctricas

Declaran Alerta Temprana Preventiva para dos provincias y dos comunas de la V Región por viento y probables tormentas eléctricas

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Se espera viento normal a moderado en cordillera, desde este miércoles y hasta este sábado y probables tormentas eléctricas asociadas con chubascos aislados en cordillera, durante este viernes.

Declaran Alerta Temprana Preventiva para dos provincias y dos comunas de la V Región por viento y probables tormentas eléctricas
Jueves 19 de marzo de 2026 21:43
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La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para las provincias de San Felipe y Los Andes, y las comunas de Petorca y Cabildo, por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la región de Valparaíso:

Alertamiento: Aviso A117-3

  • Pronóstico: Viento normal a moderado en cordillera, desde este miércoles y hasta este sábado.

Alertamiento: Aviso A143

  • Pronóstico: Probables tormentas eléctricas asociadas con chubascos aislados en cordillera, durante este viernes.

En consideración a lo anterior y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para las provincias de San Felipe y Los Andes, y las comunas de Petorca y Cabildo, por evento meteorológico, vigente desde este jueves y "hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten".

Según Senapred, la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA

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