Declaran Alerta Temprana Preventiva en Rapa Nui por aviso de marejadas anormales

​De acuerdo con la información proporcionada por el Centro Meteorológico Marítimo Regional de Valparaíso, mediante su Aviso N°05, se indica que se presentarán marejadas anormales en Rapa Nui,, proyectando condiciones de mar como marejadas con dirección suroeste y fuerte rompiente en borde costero.

El organismo dio a conocer que esta condición se manifiesta desde este viernes 6 y se extenderá hasta el sábado 7 de marzo, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar, especialmente entre las 11:00 y 13:00 horas como marea primaria y entre las 23:00 y 01:00 horas como pleamar secundaria.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la Provincia de Isla de Pascua por marejadas anormales, vigente desde la noche de este jueves 5 y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

​Cabe hacer presente que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres recomendó a la población local "suspender las actividades recreativas en la costa; no exponerse a rompientes ni oleaje, particularmente en sectores de roqueríos; y conducir con precaución por caminos en el borde costero, ya que podrían haber obstáculos en la ruta, arrastre de arena, piedras, algas, entre otros".

