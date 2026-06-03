Declaran Alerta Temprana Preventiva en la provincia de Isla de Pascua por marejadas anormales

Se estima que el inicio de esta condición se manifieste a contar de este jueves 4 y hasta el sábado 6, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar.
La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva en la provincia de Isla de Pascua por marejadas anormales.
De acuerdo con la información proporcionada por el Centro Meteorológico Marítimo Regional de Valparaíso, se indica que se presentarán marejadas anormales en Isla de Pascua, proyectando condiciones de mar como marejadas con dirección suroeste y fuerte rompiente en borde costero.
Se estima que el inicio de esta condición se manifieste a contar de este jueves 4 y hasta el sábado 6, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar, especialmente entre las 10:00 y 12:00 horas como marea primaria y entre las 23:00 y 01:00 horas como pleamar secundaria.
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para la Provincia de Isla de Pascua por marejadas anormales, vigente a contar de este miércoles y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".
Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".
(Imagen: Cyclosismico)
PURANOTICIA