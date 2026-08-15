PPD rechaza críticas de embajador de Israel a exposición sobre Gaza en Viña del Mar

A través de una declaración pública, el Comunal del Partido por la Democracia (PPD) de Viña del Mar expresó su rechazo a las declaraciones del embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi (en la foto), quien cuestionó públicamente la realización de la exposición fotográfica relativa a Gaza “Anatomía de un genocidio” en el Teatro Municipal de Viña del Mar.

La declaración expresa que “Chile es un país soberano y democrático. Sus decisiones institucionales, culturales y políticas corresponden exclusivamente a sus autoridades y a sus ciudadanos, dentro del marco de nuestra legislación y de los principios democráticos que nos hemos dado".

"Un embajador extranjero en el legítimo derecho de expresar la posición de su Gobierno sobre asuntos internacionales, pero no corresponde que pretenda determinar qué actividades culturales pueden realizarse en nuestro país, ni descalificar expresiones artísticas y testimoniales por no coincidir con la posición del Estado que representa. En Chile existe libertad de expresión y pluralismo", expresó la colectividad.

"Una exposición fotográfica que busca mostrar una realidad que afecta a la población civil de Gaza forma parte del legítimo ejercicio de esa libertad y del derecho de nuestra sociedad a conocer distintas miradas sobre los acontecimientos que ocurren en el mundo", añadieron en el escrito.

"No aceptamos que desde una representación diplomática extranjera se pretenda pautear las decisiones de instituciones chilenas ni limitar el debate público en nuestro país. Como PPD, defendemos la democracia, la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos y, especialmente, la soberanía de Chile", agregaron.

"Las diferencias de opinión se enfrentan con argumentos y debate democrático, no mediante presiones ni descalificaciones provenientes de representantes de otros Estados. Defendemos el derecho a expresarse libremente y rechazamos cualquier intento de intervenir o presionar sobre decisiones internas de nuestro país", sostuvo la colectividad.

"El PPD es un proyecto colectivo. La lealtad, la coherencia y la defensa de nuestros principios no son negociables, nacimos para volver a la democracia, volvemos para defenderla”, finalizaron el comuncado.

PURANOTICIA