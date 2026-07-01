Declaran Alerta Temprana Preventiva en la provincia de Isla de Pascua ante pronóstico de precipitaciones

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por precipitaciones para la provincia de Isla de Pascua.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento.

Alertamiento: Alerta AA84

Pronóstico: Precipitaciones moderadas a fuertes (30 – 40 mm) en Isla de Pascua, durante este lunes 1 de julio.

En consideración a lo anterior y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por precipitaciones para la provincia de Isla de Pascua, vigente a contar de este miércoles y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

(Imagen referencial)

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