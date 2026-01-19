Declaran Alerta Temprana Preventiva en Isla de Pascua por tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en Isla de Pascua.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento para la comuna de la región de Valparaíso.

Alertamiento: Alerta AA16

Pronóstico: Tormentas eléctricas en Isla de Pascua, con probabilidad de precipitaciones fuertes en corto periodo de tiempo desde este lunes y hasta el martes.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en Isla de Pascua, vigente a contar de este martes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

El organismo recomendó a la población "evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta".

PURANOTICIA