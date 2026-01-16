Declaran Alerta Roja por calor extremo para las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes y Petorca: se pronostican hasta 36°

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes y Petorca por calor extremo.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la región de Valparaíso:

Alertamiento: Aviso A16-5

Pronóstico: Evento de altas temperaturas en precordillera y valles precordilleranos (entre 34 y 36 °C), desde este viernes y hasta el domingo 18.

En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred canceló la Alerta Amarilla por calor intenso, la cual se mantuvo vigente desde el miércoles 14 de enero y declaró Alerta Roja para las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes y Petorca por calor extremo, vigente a contar de este viernes y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

Con la declaración de esta alerta, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento", indicó Senapred.

El organismo recomendó a la población, "protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo".

PURANOTICIA