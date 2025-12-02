Declaran Alerta Roja para Limache por incendio forestal que se encuentra cercano a viviendas del sector Los Laureles

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Limache por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), el siniestro denominado "Los Laureles 4" se mantiene en combate.

La superficie preliminar afectada por las llamas es de 30 hectáreas.

La emergencia forestal se encuentra cercana a viviendas del sector Los Laureles.

El director regional de Senapred, Christian Cardemil, informó que "se encuentra activo un incendio forestal en la comuna de Limache, producto de lo cual se ha declarado Alerta Roja para dicha comuna".

Complementó que "asimismo, y en base a la información técnica provista por Conaf, se ha determinado iniciar el proceso de evacuación en los sectores denominados Condominio Valle de Limache y Fundo Limachito".

Además, hizo un llamado a la población "que se ubica en dichos sectores a iniciar un proceso de evacuación de manera ordenada siguiendo las instrucciones de los respondedores en el lugar".

Agregó que "este incendio está siendo combatido por capacidades terrestres y áreas de Conaf reforzadas por los cuerpos de bomberos de Limache y Villa Alemana".

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Limache por incendio forestal, vigente desde este martes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Senapred indicó que con esta declaración de Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

Trabajan en el lugar, el Cuerpo de Bomberos de Limache, Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, 6 Brigadas, 1 Técnico, 1 aeronave cisterna, 1 helicóptero, 2 camiones aljibes de Municipalidad de Limache y 1 Equipo GRD Municipal.

(Imagen: @GermanMoyano15)

PURANOTICIA