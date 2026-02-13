Declaran Alerta Roja para Limache por incendio forestal cercano a sectores habitados y a línea de alta tensión

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Limache por incendio forestal.

De acuerdo a la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), el siniestro denominado "Ace 2" se mantiene en combate.

La emergencia que se inició la tarde de este viernes ha consumido una superficie aproximada de 0.001 hectáreas.

Además, el incendio se desarrolla cercano a sectores habitados y a línea de alta tensión, ubicada en el sector Los Laureles.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Limache por incendio forestal, vigente desde este viernes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Con esta declaración de Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

Cabe señalar que la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la región de Valparaíso "debido a la alta ocurrencia" de incendios forestales.

(Imagen: @Informa3Chile)

PURANOTICIA