Declaran Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal cercano a sectores poblados

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro denominado "31 D" se mantiene en combate.

La emergencia que se desarolla cercana a sectores poblados ha consumido una superficie aproximada de 8 hectáreas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal, vigente desde este lunes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Con esta declaración, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

Trabajan en la emergencia: Bomberos de Isla de Pascua; 1 brigada de Conaf, 1 BRIFAR, 1 técnico de Conaf, 1 camión aljibe y carabineros.

(Imagen referencial: Bomberos)

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