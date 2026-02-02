Declaran Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal que registra "amenaza inminente a viviendas"

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), el siniestro denominado "Grilla 44" se mantiene en combate.

Las llamas de la emergencia han consumido una superficie aproximada de 0,5 hectáreas.

El incendio forestal registra amenaza inminente a viviendas ubicadas en el sector de Vaihú , a una distancia promedio de 200 metros.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la Provincia de Isla de Pascua por incendio forestal, vigente desde este lunes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

El Director Regional de Senapred, Christian Cardemil, informó que "en base a la información técnica provista por Conaf, se ha declarado Alerta Roja de carácter provincial para la provincia de Isla de Pascua".

Complementó que "el incendio de actualmente 0,5 hectáreas está siendo combatido por las capacidades de Conaf, bomberos y de las Fuerzas Armadas desplegadas en la isla".

Cardemil hizo un llamado "a la comunidad a seguir las instrucciones de la autoridad, como asimismo las recomendaciones que estén entregando los respondedores desplegados en el territorio. Asimismo, invitamos a los vecinos y vecinas a informarse de estas y otras novedades a través de nuestro sitio".

Cabe señalar que con esta declaración de Alerta Roja, "se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) de esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento".

(Imagen referencial)

