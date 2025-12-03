Declaran Alerta Roja para la comuna de Olmué por incendio forestal en el sector de Pelumpen

Un incendio forestal se registra la tarde de este miércoles en Olmúe, al interior de la región de Valparaíso.

La emergencia afecta al sector Pelumpen, hasta donde llegaron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la comuna.

El siniestro también obligó a la movilización de refuerzos del Cuerpo de Bomberos de Limache y de Villa Alemana.

Además, brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) también fueron desplegadas para combatir las llamas.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Roja para la comuna de Olmué por incendio forestal, vigente desde este miércoles y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

El organismo indicó que no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas por el incendio que ha consumido 1 hectárea.

Por su parte, Chilquinta informó que cortó el suministro de electricidad en los sectores Pelumpen, La Dormida y Quebrada de Alvarado "para resguardar la seguridad de bomberos".

VIDEO

(Video: @INF0SCHILE / Imagen: @JavierFloresQu6)

PURANOTICIA