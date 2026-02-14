Declaran Alerta Roja en Los Andes por incendio forestal cercano a zonas habitadas

Un incendio forestal registrado la tarde de este sábado en la comuna de Los Andes obligó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres a decretar Alerta Roja, debido a su cercanía con zonas habitadas.

Según información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal, el siniestro se mantiene activo y ha afectado preliminarmente una superficie de aproximadamente 1,3 hectáreas, lo que elevó el nivel de riesgo para la población del sector.

Ante este escenario, Senapred resolvió establecer la Alerta Roja desde esta jornada, la cual se mantendrá vigente hasta que las condiciones del incendio permitan su desactivación, basándose en los informes técnicos entregados por Conaf.

Desde el organismo indicaron que la medida permitirá movilizar todos los recursos necesarios y disponibles, reforzando el trabajo que ya se encuentra realizando Conaf, Bomberos de Chile y el sistema Sinapred, con el fin de controlar la emergencia y evitar su propagación.

El objetivo principal del despliegue es resguardar la seguridad de las personas, proteger viviendas cercanas y contener el avance del fuego, en un contexto marcado por una alta ocurrencia de incendios forestales a nivel nacional, lo que mantiene a las autoridades en constante monitoreo.

PURANOTICIA