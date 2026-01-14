Declaran Alerta Amarilla por calor intenso para las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes y Petorca

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes y Petorca por calor intenso.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la zona:

Pronóstico: Evento de altas temperaturas en precordillera y valles precordilleranos con temperaturas de entre 34 y 36 °C. Esto se produciría desde este viernes 16 hasta el domingo 18.

En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Amarilla para las provincias de Quillota, San Felipe, Los Andes y Petorca por calor intenso, vigente a contar de este miércoles y "hasta que las condiciones del evento así lo ameriten".

Con la declaración de esta alerta, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

Senapred recomendó a la población, "protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor intenso, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo".

PURANOTICIA