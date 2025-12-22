Declaran Alerta Amarilla para las provincias de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca y Marga Marga por calor intenso

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla por calor intenso para las provincias de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca y Marga Marga.

Al respecto, se refirió Brian Rahmer, Jefe Departamento de Gestión de Emergencias (s) de Senapred Valparaíso:

"Informamos a los vecinos y vecinas de la región de Valparaíso, que en base a la información técnica provista por la Dirección Meteorológica de Chile, se ha declarado Alerta Amarilla por calo intenso para las provincias de San Antonio, Valparaíso, Marga Marga, Quillota y Petorca", indicó.

"Queremos recordar a la comunidad que las condiciones meteorológicas asociadas a esta alerta puedan tener efectos en la salud de las personas y asimismo generar condiciones que faciliten la propagación de incendios forestales", agregó.

El funcionario indicó que "hacemos un llamado a la comunidad a adoptar medidas de autocuidado como lo son el ocupar el factor solar, mantenerse permanentemente hidratados y poner extensión en nuestros adultos mayores, niñas y mascotas".

Finalmente, recordó "a la ciudadanía que en la región de Valparaíso el 100% de los incendios forestales tienen su origen la acción humana. Hacemos un llamado a evitar desarrollar actividades que potencialmente puedan transformarse en focos de incendios, a no revisar quemas ni efectuar trabajos que puedan generar algún tipo de chispa. Finalmente invitamos a nuestros vecinos y vecinas a informarse de estas y otras novedades a través de los canales oficiales pudiendo recurrir al sitio web www.senapred.cl".

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la región de Valparaíso:

Pronóstico: Altas temperaturas en litoral, cordillera de la costa y precordillera y valles precordilleranos.

Cabe mencionar que, las temperatura proyectadas serán las siguientes:

En consideración a estos antecedentes, que suponen un aumento del riesgo asociado a dicha variable, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Amarilla por calor intenso para las provincias de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca y Marga Marga, vigente a contar de este lunes y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

Senapred indicó que con la declaración de esta alerta "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

