Declaran Alerta Amarilla para la región de Valparaíso debido a la "alta ocurrencia" de incendios forestales

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para la región de Valparaíso "debido a la alta ocurrencia" de incendios forestales.

De acuerdo a la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), el siniestro denominado "Forestal Ace" se mantiene en combate en la comuna de Limache.

La emergencia ha consumido una superficie aproximada de 0.01 hectáreas y no se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas.

Además, se reporta otra emergencia en cercanías del Fuerte Aguayo en la comuna de Viña del Mar.

También otro siniestro se registra en la comuna de Nogales, la cual se encuentra bajo Alerta Amarilla.

Cabe señalar que los cuerpos de Bomberos de Viña del mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache se encuentran con acuartelamiento general.

De acuerdo con la información entregada por Conaf, se solicitó la declaración de Alerta Técnica Amarilla debido a la alta ocurrencia de incendios forestales a nivel regional. En esa línea, se está reforzando el sistema.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Amarilla para la región de Valparaíso por incendio forestal, vigente desde este viernes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

Con la declaración de la Alerta Amarilla, "se alistarán escalonadamente los recursos necesarios, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres; para intervenir de acuerdo a la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

(Imagen: @cajim3)

PURANOTICIA