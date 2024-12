Declaración de Ariel Sauer abre dudas sobre el préstamo de Factop a Andrea Molina: ¿Financió campaña al Senado o gastos personales?

Dos versiones de un mismo hecho tienen en la polémica a Andrea Molina, ex diputada de la UDI por la zona interior de la región de Valparaíso y ex candidata a la Alcaldía de Viña del Mar el 2021, cuyo nombre aparece mencionado en el marco del denominado «Caso Audio», donde por primera vez se habla de financiamiento de campañas políticas.

En específico, se trata de una declaración de Ariel Sauer, uno de los dueños de Factop, factoring donde se transaban miles de facturas falsas y que hoy justamente se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva como imputado por lavado de activos, estafa, infracción a la Ley de Mercado de Valores y delitos tributarios.

Y es que uno de los protagonistas de este bullado caso aseguró a la Fiscalía –según consigna The Clinic– que Factop le prestó 120 millones de pesos ($120.000.000) a Andrea Molina para su campaña al Senado por Valparaíso del año 2017. Esto, mientras se desempeñaba como Diputada del extinto Distrito 10 de la Cámara. El tema radica en que la defensa de la ex presentadora de TV asegura lo contrario...

Fue el año pasado cuando un reportaje de Ciper reveló un archivo interno de Factop, que daba cuenta que entre 2015 y 2023 hubo operaciones con figuras políticas, entre las que se incluía la ex parlamentaria y ex presentadora de TV, por $7.539 millones. Pero se trata de una cifra engañosa, ya que luego, en un reportaje de La Tercera se establece que la reorganización judicial de Factop habla de una deuda de $447 millones.

¿PRÉSTAMO PARA LA CAMPAÑA?

Pero ahora se conocieron nuevos antecedentes del préstamo de dinero que involucra a la ex militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI). La declaración de Ariel Sauer a Fiscalía, fechada el 23 de julio de 2024, señala que el préstamo a Andrea Molina fue para financiar su campaña al Senado en la Elección Parlamentaria de 2017.

Ariel Sauer explicó ante la Fiscalía que Jorge Peralta, entonces pareja de la protagonista de esta historia, fue quien hizo el vínculo con Factop. Peralta y los hermanos Sauer (Daniel es el otro) se conocieron el 2014 a través de otro cliente de la empresa, con quienes hicieron negocios en aquella oportunidad.

En su declaración –revelada por The Clinic– indica que "en el año 2017 nos presenta a su pareja Andrea Molina, quien nos solicitó financiamiento por $80 millones para su campaña a Senadora por la Quinta Región, y luego como $40 millones más, los que serían destinados para su campaña electoral. Desconozco si ese fue el fin en que fueron ocupados y si fueron rendidos de acuerdo a lo que establece la Ley".

Importante es tener en cuenta que las rendiciones de ingresos y gastos de la campaña al Senado de Andrea Molina el 2017 ante el Servicio Electoral (Servel) habla de sólo 63,6 millones de pesos, sin hacer mención alguna de la empresa Factop.

¿O PARA GASTOS PERSONALES?

Como ya se ha dicho varias veces, la defensa de Andrea Molina, a cargo del abogado Andrés Bustos, asegura que el préstamo solicitado fue de $90 millones y que no se habría utilizado para su campaña al Senado, sino que para gastos posteriores.

"Fue para vivir. No tenía lucas. Y hasta el día de hoy ella no posee unas finanzas muy saludables. Estos tipos la dejaron con una deuda inventada, una bola de nieve de mucha plata que se ha filtrado por todas partes, como muchas otras personas que acudieron a esta financiera que parecía legal y estamos claros que la cuestión ha sido un fraude", indicó el defensor de la ex Diputada de la UDI a The Clinic.

De igual forma, Bustos subrayó que "como muchos políticos que no les va bien en política, quedan endeudados y necesitan vivir, necesitan pagar cuentas, pagar el colegio, hipoteca”, motivo por el cual su representada tomó la decisión de acudir a la empresa Factop, ya que aseguró que los bancos “no le prestaban” dinero.

En la declaración de Sauer a la Fiscalía también afirma que Jorge Peralta le pidió un préstamo de $1.200 millones para capital de trabajo; esto, a cambio de un predio en Tierra Amarilla, tasado en $2.000 millones. "Peralta iba a recibir dineros de un fondo que se estaba armando en el exterior y con eso iban a cerrar las deudas, tanto la de él como de Andrea Molina", dijo Sauer, junto a asegurar que el pago no llegó.

LAS OTRAS MENCIONES

Pero la ex presentadora de televisión y ex Diputada no sólo es mencionada en la declaración de Ariel Sauer, sino que también por la abogada Leonarda Villalobos, quien justamente trabajaba con los Sauer y el penalista Luis Hermosilla. En la instancia, dijo que el padre de los Sauer le comentó cómo financiaban campañas políticas y que entre sus deudores estaba Andrea Molina, de quien tenían en una caja fuerte "muchas joyas" que "habían dejado para cubrir la deuda que tenía con Factop".

Esta versión también fue desmentida por el abogado de la ex parlamentaria gremialista, quien dijo de Villalobos que se trata de "otra malandrina más. Piensa de dónde vienen estas declaraciones. Sin comentarios. Eso no ha ocurrido jamás".

Cabe recordar que en el marco de esta cercanía de Andrea Molina con los Sauer, el año pasado se dio a conocer un chat con Luis Hermosilla, donde Daniel Sauer le solicitaba al abogado penalista –hoy también en prisión preventiva– que intercediera para que el entonces Presidente electo Sebastián Piñera designara como Ministra de la Mujer a la ex Diputada UDI que, por entonces, había perdido la Senatorial en Valparaíso.

PURANOTICIA