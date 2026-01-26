Debido a un "tumor silencioso": Fallece la osa "Amelia" que vivió por más de 25 años en bioparque de Quilpué

El Bioparque Fundo El Carmen confirmó la muerte de la osa parda Amelia, que tenía más de 20 años de edad.

A través de un comunicado, el exzoológico de la comuna indicó que el animal nació en el mismo parque, "hija de ejemplares traídos desde Argentina hace más de 25 años. Gracias a los cuidados constantes, alimentación adecuada y un espacio acorde a su especie, logró superar la expectativa de vida promedio, manteniéndose en buenas condiciones durante gran parte de su vida".

“Lamentablemente, un tumor silencioso propio de su avanzada edad desencadenó su partida, la cual ocurrió de forma rápida y sin dolor, luego que aparentemente sufriera una picadura en uno de sus pies que inició todo el proceso que desencadenó su partida. La necropsia concluyó que el animal padecía un tumor de difícil pesquisa, ya que ni mediante exámenes de sangre, radiografías y revisiones diarias se pudo detectar”, añadieron.

Si bien Amelia falleció hace unos días atrás, el recinto explicó que “recientemente fueron recibidos los exámenes de laboratorio que concluyeron que el deceso se debió a un tumor de glándula adrenal”.

Finalmente, el Bioparque Fundo El Carmen reafirmó “su compromiso por el bienestar y rescate animal, además de la transparencia de todos los procedimientos al interior del recinto”.

(Imagen: @bioparquefundoelcarmen)

