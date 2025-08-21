Debacle en Renovación Nacional Valparaíso: error no forzado obliga a bajar candidatura de Amal Salem en el Distrito 6 de la Cámara

Un error no forzado de Renovación Nacional (RN) ha provocado una verdadera debacle al interior de la colectividad en la región de Valparaíso; esto, luego que a sólo horas de la inscripción de sus candidaturas ante el Servicio Electoral (Servel) para la Elección Parlamentaria, tuvieran que bajar a una de sus cartas en el Distrito 6.

Hablamos de Amal Salem Solis, la candidata de última hora que levantó el partido luego que Daniel Morales Espíndola declinara asumir el desafío, atribuyendo su decisión a asuntos familiares, sociales y económicos, tal como lo explicó en un video.

Y es que el anuncio del ex Alcalde de Limache llegó faltando sólo algunas horas para que el pacto Chile Vamos inscribiera a sus candidatos al Distrito 6, por lo que la dirigencia rápidamente buscó alternativas y dio con el nombre de la histórica Concejala de Limache, por tres periodos consecutivos, quien aceptó la solicitud sin problemas.

"El día lunes, tipo 6 de la tarde, venía de regreso de una reunión cuando recibí una llamada del presidente nacional de Renovación Nacional, quien me invitaba a asumir un puesto como candidata a Diputada", explicó Amal Salem al Diario Crónica, al que también manifestó que "evidentemente, no pude decir que no y acepté de inmediato, sin ni siquiera haberlo conversado previamente con mi familia".

Sus palabras justamente reflejan la prisa con la que tuvo que actuar RN para salir del problema en el que los había dejado previamente Daniel Morales. Y es que esta prisa derivó en un grave error no forzado, el que sólo fue advertido luego de que el pacto que incluye a la UDI, Evópoli y Demócratas, inscribiera su lista ante el Servel.

Cabe hacer presente que el artículo 57, N°2, de la Constitución Política de la República establece que los alcaldes y los concejales deben dejar sus puestos al menos un año antes si tienen intenciones de competir en las elecciones a Diputados. Tal fue el caso del entonces alcalde Daniel Morales, quien dejó su puesto el 15 de noviembre de 2024; pero no así la concejala Amal Salem, quien siguió en el cargo hasta el 6 de diciembre.

"Hoy, al concluir mis tres periodos como Concejala, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. Durante todos estos años, he tenido el honor y el privilegio de trabajar por y para ustedes, siempre guiada por el compromiso de servir con honestidad, dedicación y pasión", expresó Salem en un posteo en sus redes sociales el 4 de diciembre de 2024, el que acompañó con un collage de imágenes.

De esta manera, la histórica edil limachina tuvo que ser bajada como candidata de Renovación Nacional al Distrito 6 de la Cámara de Diputados, quedándose con sólo dos opciones en competencia: el ex parlamentario y director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo Sainz; y el ex consejero regional (core), Percy Marín Veas.

Con estos antecedentes, Puranoticia.cl tomó contacto con Alfonso Vargas, presidente regional de RN en Valparaíso, quien señaló que lo ocurrido le parece "mal", pero que "ya pasó y a esta altura esto ya no tiene remedio". Asimismo, sostuvo que "la bajada de última hora de Daniel Morales significó que hubo que subirla (a Amal Salem) de emergencia y en la emergencia yo creo que no se dieron ni cuenta".

De igual forma, el ex Diputado entre los años 1994 y 2010 (cuatro periodos consecutivos) y ex Subsecretario para las Fuerzas Armadas en los dos gobiernos del Presidente Sebastián Piñera, aseguró a Puranoticia.cl que "ya no se puede subir un tercero, me parece lamentable, primero por la bajada de Daniel Morales".

Cabe hacer presente que este medio hizo los intentos para comunicarse con Amal Salem, sin embargo hasta el cierre de este artículo no fue posible que contestara.

Con este episodio, Renovación Nacional demostró falta de prolijidad y descoordinación en uno de los momentos más decisivos del calendario electoral. Pero además, la colectividad de centroderecha no solo perdió una carta en el Distrito 6 de la región de Valparaíso, sino que también exhibió un traspié que podría debilitar su posición al interior de Chile Vamos frente a la competencia parlamentaria de noviembre.

PURANOTICIA