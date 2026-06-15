De Valparaíso al mundo: Ansaldo se expande en Perú y levanta en Concón el primer strip center infantil de Chile

La cadena de jugueterías Ansaldo, una de las empresas familiares más emblemáticas de la región de Valparaíso con más de 120 años de historia, se encuentra en pleno despliegue de una ambiciosa estrategia de expansión. Liderada ahora por su tercera y cuarta generación, la firma no solo acelera su internacionalización en Perú, sino que vuelve a apostar con fuerza por su territorio de origen con un innovador proyecto inmobiliario y comercial en Concón.

APUESTA VANGUARDISTA EN CONCÓN

El hito más relevante para la región se ubicará en el sector de Bosques de Montemar, donde Ansaldo está construyendo un inédito strip center de tres locales enfocado exclusivamente en el segmento infantil y familiar. Con una inversión estimada de UF 50 mil, el espacio contará con una juguetería propia, una tienda de retail infantil, cafetería y zonas de esparcimiento. Su apertura está proyectada para el primer trimestre de 2027.

La idea nació tras el explosivo crecimiento inmobiliario de la zona, lo que llevó a la empresa a comprar un terreno en lugar de seguir arrendando. Al respecto, el gerente de desarrollo y marketing, Claudio Ansaldo, detalló:

"Todo el sector de Bosque Montemar tuvo un desarrollo inmobiliario gigantesco y obviamente las tarifas de arriendo subieron, con lo cual nos hicieron replantearnos el tema (...) Así que estamos desarrollando un pequeño strip center que queremos enfocar al mundo infantil y familiar".

EL DESPEGUE EN PERÚ

El sello nacido en Valparaíso ya traspasó las fronteras nacionales. Tras constituir Ansaldo Perú en 2023 y comenzar a operar en 2024 como distribuidora, la firma proyecta duplicar sus ventas en el vecino país durante este año, con la meta clara de posicionarse como el cuarto actor más importante de ese mercado.

"Ya este año tenemos muchas más líneas potentes y por eso nuestro presupuesto y nuestras previsiones de venta para este año son el doble del año pasado", explicó el ejecutivo, añadiendo que "estamos capitalizando el buen trabajo que hacemos en Chile y esas mismas líneas estamos logrando llevarlas al mercado peruano".

EL FENÓMENO ‘’KIDULT’’

La estrategia de la compañía también incluye la apertura en octubre de una tienda de experiencia en Mall Plaza Vespucio (Santiago) junto a la franquicia Build-A-Bear Workshop por un monto de $250 millones.

Además, para hacer frente a la baja en la natalidad global, Ansaldo se está abriendo paso en el mercado de los "kidults" (adultos que compran juguetes de colección) mediante la llegada de marcas internacionales como 52Toys y Popmart.

"Es un hecho que están naciendo menos niños, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Y eso tiende a contraer un poco la categoría", señaló Claudio Ansaldo, apuntando a que los coleccionables para mayores de 18 años son una tendencia que llegó para quedarse.

PURANOTICIA