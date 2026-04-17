De Valparaíso a la ONU: porteño representó a Chile en Foro de la Juventud en Nueva York

Con una activa participación en sesiones temáticas y espacios de diálogo internacional, finalizó la representación de Ithan Stevenson, oriundo de Valparaíso, en el Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de Naciones Unidas (ONU), realizado entre el 14 y el 16 de abril en Nueva York, reuniendo a jóvenes líderes de distintos países.

En la instancia, el porteño de 24 años integró la delegación chilena junto a Carlos Pacheco, representante de la región de Antofagasta, ambos seleccionados en virtud de su trayectoria en materias de juventud. Durante el encuentro, tuvo la oportunidad de participar en foros como Gobernanza y Acción Colectiva, donde pudo conocer experiencias de regulación en materias medioambientales, económicas y tecnológicas de representantes de Colombia, Argentina, Ecuador, Perú y España.

“Fue una experiencia muy enriquecedora, donde aprendí mucho y participé en conversaciones relevantes, como el foro de Gobernanza Colectiva, con representantes de otros países. También pude relevar el rol que cumplen las juventudes en ciudades como Valparaíso, que además de ser Patrimonio de la Humanidad, es una ciudad universitaria, con alta población joven, estudiantes que inciden activamente en sus comunidades”, señaló tras su participación en Estados Unidos.

Desde 2025, Ithan Stevenson integra el Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), rol que fue parte de los antecedentes considerados para su selección. En ese sentido, ha liderado una serie de iniciativas orientadas a la participación juvenil, incluyendo la recuperación de espacios comunitarios y el fortalecimiento de redes con juntas de vecinos.

Tras su participación, el joven destacó el valor del intercambio internacional y la necesidad de aterrizar estas experiencias en los territorios. “Este tipo de instancias permite conocer realidades diversas, pero también reafirma que debemos trabajar por vincular a la juventud de forma concreta con su entorno, generando oportunidades reales de participación”, afirmó.

Finalmente, subrayó que le hubiese gustado que uno de los dos representantes de la delegació hablara en la sesión plenaria, que contó con la participación de la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed. “Valoro la intervención del embajador y representante permanente alterno, Claudio Garrido, pero creo que la voz de una instancia que tributa a la juventud, debe ser tomada por los representantes escogidos para ello. Hubiese sido un bonito gesto, que otros países hicieron con sus delegados”, cerró Stevenson.

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