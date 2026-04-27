De sitio eriazo a remozado espacio público: inauguran Plaza Los Inmigrantes en el cerro Concepción de Valparaíso

Durante décadas, el sitio eriazo que estaba emplazado en el mirador Atkinson, fue foco de incivilidades y sinónimo de peligro, tanto para la comunidad que reside en el sector, como para los turistas que transitaban a diario por ese entorno de Valparaíso.

Sin embargo, gracias a una inversión de $585.852.315 del Gobierno Regional y de $58.080.528 de parte de la Municipalidad, se concretó el anhelado proyecto de construcción de la denominada Plaza Los Inmigrantes, en pleno cerro Concepción.

Esta iniciativa permitió recuperar un espacio baldío que durante años permaneció en estado de abandono y que hoy se muestra renovado, con accesibilidad universal y una vista privilegiada hacia la comuna, completamente abierto a la comunidad.

En lo concreto, contempló la habilitación de explanadas, áreas de recreación y descanso, rodeadas de vegetación, mobiliario urbano y un sector de juegos infantiles.

Precisar que el nombre de la plaza es un homenaje a los primeros asentamientos de la comunidad británica, alemana y de Medio Oriente que llegaron a la zona durante el siglo XIX.

Tras el corte de cinta, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto expresó que “ésta es una inversión que hace el Gobierno Regional en la comuna de Valparaíso, gracias también a la elaboración de este proyecto de parte de funcionarios y funcionarias municipales, quienes durante muchos años empujaron, junto a la comunidad y junta de vecinos, la posibilidad de tener un nuevo espacio público en nuestra comuna. Además, el nombre de esta plaza implica reconocer la memoria que tenemos en Valparaíso del aporte que ha tenido esta ciudad a propósito de las distintas oleadas de migración. Estamos muy contentos de contar con este nuevo espacio público y esperamos que esta inversión sea cuidada por los porteños y porteñas”.

Por su parte, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, precisó que “la recuperación de espacios públicos me parece tremendamente importante, forma parte de la política pública que implementa el municipio de Valparaíso y también el Gobierno Regional. El haber recuperado este espacio, la Plaza Los Inmigrantes, es muy relevante. Aquí hay una inversión importante del Gobierno Regional, también del municipio. La recuperación de los espacios públicos son instancias de alegría y felicidad, de compartir, de colaborar, pero también nos permiten combatir las incivilidades, la inseguridad. Acá tenemos un espacio público tremendamente hermoso, tenemos una hermosa vista, hay juegos infantiles para que las familias que nos visitan, en particular para los vecinos del paseo Atkinson, puedan disfrutar.”.

Quienes más agradecieron la construcción de esta nueva plaza fueron los habitantes de ese sector de Valparaíso. Así lo manifestó, el presidente de la Junta de Vecinos del cerro Concepción, Enzo Gagliardo, quien resaltó que "es un sueño en realidad, porque llevábamos 60 años esperando que se hiciera una intervención en este sector, ya que era un espacio que también trajo desgracias. Es un logro notable, alarga un poco el proceso del Paseo Atkinson hacia este sector con una hermosa vista. Queremos y esperamos que las personas, no solamente los residentes, sino quienes la visitan, la cuiden y no hagan intervenciones que después tengamos que lamentar. Es un proceso que para nosotros ha significado muchísimo y así que agradecemos al GORE y a la Municipalidad por esta inversión que han hecho acá”.

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