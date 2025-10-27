De sala de ventas a foco delictual: vecinos de Viña del Mar denuncian temor y angustia por estructura abandonada en Agua Santa

Vecinos del sector Sol y Mar, en Agua Santa, comuna de Viña del Mar, manifestaron su preocupación por el estado de abandono en que se encuentra una estructura que en su momento funcionó como sala de ventas de un proyecto inmobiliario que dio origen a ocho edificios emplazados en el lugar. Lo que alguna vez fue una construcción temporal para promover y responder preguntas asociadas a la venta de departamentos, hoy se ha transformado en un espacio deteriorado y sin control, que según denuncian los residentes, se ha convertido en un foco de delincuencia, consumo de drogas y alcohol, además de otras incivilidades que afectan la tranquilidad del barrio.

De acuerdo con los testimonios recogidos por Puranoticia.cl, el recinto se encuentra completamente abandonado y presenta visibles daños estructurales, con ventanales rotos, conexiones eléctricas sustraídas y muros deteriorados, lo que ha facilitado su ocupación por personas en situación de calle. La falta de cierre perimetral y de fiscalización ha permitido que el lugar sea utilizado de manera reiterada como refugio o punto de encuentro, generando temor entre los vecinos del entorno inmediato.

Los residentes de este punto ubicado en la parte alta de la ciudad aseguran que, en los últimos meses, las cámaras de seguridad del condominio Mirador han registrado al menos un par de robos en las cercanías, en los que se observa a individuos utilizando la estructura como una verdadera base de operaciones. Estos hechos han incrementado el temor entre los habitantes, quienes afirman que las noches se han vuelto particularmente inseguras debido a la presencia constante de desconocidos en el sitio.

Ante esta situación, los vecinos de Sol y Mar hicieron un llamado a la Municipalidad de Viña del Mar para que intervenga y adopte una definición respecto del futuro de la estructura, planteando que el lugar podría ser reconvertido en una sede vecinal, con un espacio para Seguridad Ciudadana, que contribuya a mejorar la vigilancia en la zona; o bien, que se proceda a su demolición, con el fin de evitar nuevos episodios delictuales y recuperar la tranquilidad que, aseguran, se ha perdido en el sector.

Elena Lagunas, vecina del sector, señaló a Puranoticia.cl que "esto fue una sala de ventas, que nosotros le decimos con cariño 'La Pérgola'. Está abandonada hace muchos años, durante el periodo anterior (de Reginato), la Alcaldía lo clausuró por no tener derechos municipales de construcción y de ahí está clausurado. En esta época alcaldicia (de Ripamonti) lo vinieron a tapar, pero no lo taparon por todos lados y ha sido un foco de delincuencia, donde se han robado los ventanales, los baños, la iluminaria y es un sitio que actualmente está siendo vandalizado. Se lo han tratado de tomar. Si entras, está lleno de basura, y tememos por la seguridad del condominio".

Asimismo, sostuvo que "debe ser como hace seis años, aproximadamente, que está clausurado este lugar. Gracias a que tenemos acá al lado el condominio Mirador, cuya administración es muy buena, tiene una cámara de seguridad que, aparte de cuidarse ellos, nos cuidan a todos nosotros, y esa cámara ha registrado muchos ilícitos que ocurren en este sector. Desde acá se han robado ventanales, han robado baños, luces, artefactos eléctricos y todo está absolutamente pelado y lleno de basura".

Por su parte, Pablo Farías, otro vecino del sector, indicó a Puranoticia.cl que "hicimos durante siete u ocho años gestiones ante la Municipalidad, ante la Dirección de Obras, pero nunca pudimos que se entregara el comodato para poder tener alguna asociación de junta de vecinos u otra cosa. Nos desistimos de tanta negativa y en los últimos tres años, a raíz de todos estos temas de inseguridad, es que esto se ha vuelto un nicho de delincuentes. Hemos sacado alrededor de 15 o 20 personas, en distintas oportunidades, donde llega gente que bebe y se droga, y hemos detectado al menos cuatro o cinco delincuentes con las cámaras que tenemos cerca del condominio, y han salido nuestro conserjes nocheros, pero ellos no tienen atribuciones".

"Hemos ido a la Municipalidad en cinco o siete oportunidades, hemos conversado con una cantidad de gente del Municipio, pero a la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. Hemos ido a comités de seguridad, personas de otros condominios han estado durante el último año y nada se ha logrado, entonces yo siento que aquí hay un abandono de la Municipalidad, en circunstancias que esto es de ellos. Cerca del sector hay un lugar que tiene que mantener la municipalidad y que nosotros lo tuvimos que mantener durante un año a costa de nosotros, porque la Municipalidad se había equivocado en una licitación", complementó el residente viñamarino.

Finalmente, le solicitó a la alcaldesa Macarena Ripamonti, a través de sus equipos municipales, que "se haga presente y que evite esta situación. Lo que nosotros queremos es que si no van a tener una junta de vecinos, con un espacio de Seguridad Ciudadana, simplemente que lo demuelan, porque esto el día de mañana va a ser un antro. Así como ustedes han visto en las noticias niñas que han sido secuestradas y violadas, esto puede puede suceder acá. Entonces yo pido que se adelanten a una de estas situaciones, el costo no es mayor, pero tienen que tomar una decisión porque no puede ser que esto se lleve arrastrando por más de 10 años".

La comunidad de este sector de Agua Santa espera que las autoridades puedan dar una respuesta concreta al problema, que –aseguran– se arrastra por años sin solución definitiva. Mientras tanto, los vecinos continúan organizándose para resguardar la seguridad de su entorno, implementando medidas de vigilancia y denunciando los hechos que ocurren en el sector. Sin embargo, advierten que sin una intervención estructural, la situación podría agravarse, transformando el lugar en un foco permanente de riesgo e inseguridad para quienes habitan esta parte de Viña del Mar.

