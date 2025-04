De Rementería y posible competencia con su pareja Karol Cariola por el Senado en la V Región: "Tenemos una vida política separada"

Como "sorpresivo" calificó el diputado Tomás de Rementería la decisión adoptada por la destituída Isabel Allende para que sea su correligionario del Partido Socialista (PS) quien complete su periodo en el Senado, en representación de la región de Valparaíso.

Pese a que la decisión ya está tomada, aún no se puede hablar de senador De Rementería, ya que hasta sus manos no ha llegado el oficio que lo oficializa.

"No tengo la información oficial, no hay un oficio, porque ni siquiera se ha notificado a la Sala del Senado -que debería ocurrir mañana (martes 15)- el cese de funciones de Isabel Allende", comentó a La Tercera el aún Diputado por el Distrito 7.

De igual forma, el legislador manifestó al diario La Segunda que "fue sorpresivo, hemos hecho un trabajo permanente con ella (Isabel Allende), en lo territorial, en lo legislativo. He aprendido mucho de ella, ha sido una mentora para mí".

De Rementería reconoció que no esperaba ser su reemplazo, ya que "no estuve involucrado en el proceso y me parecía de mal gusto hablar del reemplazo". Junto a ello, el parlamentario del Partido Socialista aseguró que "no era algo que busqué".

Ante la consulta de si sólo completará el periodo senatorial de Allende o si hará campaña para quedarse con el escaño en la próxima Elección Parlamentaria, señaló que "estoy disponible para lo que el partido me encomiende, eso se verá en su momento".

Aquí es donde asoma una particularidad, ya que el Diputado por Valparaíso podría enfrentarse a los votos con su pareja, la Diputada por Santiago, Karol Cariola, quien es la más que segura carta del Partido Comunista para competir por el Senado.

"La posición de asumir la conversé con mi pareja, obviamente, porque es una decisión laboral importante, un cambio. Uno, con quien vive, con quien tiene hijos, con quien tiene una familia, lo comparte. Pero las decisiones sobre candidaturas las analizamos cada uno con nuestros partidos", agregó el congresista.

De todas maneras, el futuro Senador por Valparaíso confesó que "Karol me apoya en lo que yo decida, tenemos una relación muy fluida en eso, pero las decisiones políticas... Tenemos una vida política separada uno del otro".

"No me he puesto en la situación, esto fue sorpresivo. Obviamente, cuando hay amor, siempre va haber un mecanismo para que esto no intervenga", agregó respecto a cuáles son sus sentimientos a la hora de pensar en competir con su pareja.

Finalmente, ante la posibilidad de que el Partido Socialista no presente candidato al Senado en Valparaíso para cederle el cupo al Partido Comunista (y a Karol Cariola); esto, a cambio de que el PC apoye al PS en la candidatura senatorial de Daniella Cicardini en Atacama, De Rementería subrayó que "no he escuchado eso. En política hay negociaciones de ese tipo. Estoy siempre dispuesto a lo que mi partido me dicte".

(Imagen: @tderementeria)

PURANOTICIA