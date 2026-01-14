De Rementería y aspiraciones presidenciales de Rodrigo Mundaca: "El mejor camino que tiene para ser candidato es mostrar grandes obras"

Aún no se terminaba de masticar la derrota oficialista en la última Elección Presidencial cuando, desde Valparaíso, comenzó a instalarse un nuevo murmullo político. A pocos días de que Jeannette Jara –candidata a quien respaldó públicamente y para quien ejerció como vocero regional– cayera ante José Antonio Kast, el gobernador regional Rodrigo Mundaca volvió a poner sobre la mesa una ambición que ya no sorprende, pero sí incomoda: su intención de disputar la Presidencia de la República en 2029.

El anuncio se produjo cuando ni siquiera había transcurrido un año desde el inicio de su segundo periodo al mando del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso. Y no era la primera vez, pues el exlíder de Modatima ya había transparentado sus aspiraciones durante la campaña de Primarias oficialistas y luego, nuevamente, a fines de diciembre de 2025. Esa reiteración le valió críticas, centradas en que Mundaca parecía más concentrado en proyectarse a nivel nacional que en gestionar una región que, majaderamente en cada entrevista, define como "la más importante del país".

En ese contexto, Puranoticia.cl consultó al senador del Partido Socialista (PS), Tomás de Rementerías, sobre los anhelos presidenciales del Gobernador y el eventual impacto que estos podrían tener en su rol al frente del Gore de Valparaíso.

El legislador fue directo al punto. "Yo creo que el mejor camino que tiene Rodrigo Mundaca para ser candidato a Presidente es mostrar grandes obras en la región, mostrar un ejercicio de la Gobernación Regional distinto, que mire estratégicamente, que lo mire como algo general y no con el tema chico de satisfacer necesidades pequeñas", afirmó el representante en la Cámara Alta.

De Rementería profundizó su planteamiento señalando que el liderazgo nacional no se construye desde lo inmediato ni lo fragmentado. En esa línea, sostuvo que "yo creo que ese es un giro que él tiene que dar si quiere demostrar un liderazgo nacional que, por ejemplo, lo veíamos en el gobernador Claudio Orrego, aunque después tuvo problemas con el caso Procultura. Pero dejando eso de lado, ideó la replanificación de la plaza Italia, de la rotonda, del eje Alameda, que son ideas de grandes proyectos".

El senador socialista recalcó que el desafío de Mundaca pasa por cambiar el foco de su gestión regional. "Rodrigo Mundaca tiene que salir de esto de la petición chica de cada uno de los alcaldes, aunque yo respeto mucho a los alcaldes, y tiene que ser más un gran planificador de la región, a través del Gobierno Regional", aseguró.

Al evaluar el primer periodo del actual gobernador, De Rementería reconoció luces y sombras en su gestión, planteando que "tuvo cosas positivas, que pudo mantener, pero también se perdió mucho tiempo en la discusión de la facultades, de a quién saluda primero al general y todo esto. Yo creo que se perdía tiempo en aquello".

Respecto al escenario actual, cuando Mundaca ya cumple un año y una semana del inicio de su segundo mandato, el parlamentario consideró que existe una oportunidad política clara para corregir el rumbo. "Creo que ahora, en su segundo periodo, él va a poder tomar la decisión estratégica de ahora priorizar grandes proyectos y grandes ideas. Yo lo vi el otro día en el parque Barón y él mencionaba una serie de grandes proyectos y grandes ideas que él creía que se podían desarrollar", señaló.

Finalmente, De Rementería cerró su análisis con una advertencia que apunta directamente al debate de fondo. Si el Gobernador de Valparaíso “está pensando más en a quién va a dejar de sucesor y en una candidatura presidencial, creo que eso se hace a través de los proyectos y no a través de estar haciendo política”.

Así, mientras Rodrigo Mundaca vuelve a proyectarse con miras a La Moneda, desde su propio sector le recuerdan que cualquier aspiración presidencial, antes de discursos y cálculos, se juega –primero– en la gestión concreta de la región que hoy gobierna. Eso es "demostrar compromiso", como reza cada párrafo final de los comunicados que envían desde la Gobernación Regional de Valparaíso que lidera el aspirante a la Presidencia.

