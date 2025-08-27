De Rementería proyecta buen escenario para el PS en la Senatorial por Valparaíso: "Insulza podría ser el primero de esa lista"

Optimista se mostró el senador Tomás de Rementería frente al escenario que tendrá el Partido Socialista (PS) y el oficialismo en su conjunto de cara a la Elección Parlamentaria del domingo 16 noviembre en la región de Valparaíso, zona que deberá elegir ocho diputados en el Distrito 6 y ocho en el Distrito 7; además de los cinco Senadores.

Considerando todo lo que se juegan las fuerzas políticas en esta contiende, que desde ya proyecta como «la madre de todas las batallas» lo que ocurra en la votación por la Cámara Alta, el legislador que hoy ocupa el puesto dejado por Isabel Allende repasó con Puranoticia.cl los aspectos más importantes de la contienda que se avecina.

En materia de Diputados, donde él competirá por la zona costera de la región, indicó que "yo creo que en términos de Diputación tenemos un trabajo bien hecho, tanto en el Distrito 6 como en el Distrito 7. Yo creo que Nelson Venegas tiene cancha para salir reelecto y yo creo que podemos tener un buen resultado en el Distrito 7, porque me he desplegado y los sondeos nos dan una posibilidad bien alta de estar ahí presente".

En material Senatorial se mostró aún más optimista, afirmando que "José Miguel Insulta trae votos frescos y votos nuevos a la lista, en una competencia donde había candidatos con un perfil más o menos similar. Entonces yo creo que él puede aportar y hacer que se consiga que mantener este 3-2 (tres de izquierda y dos de derecha) y creo que él perfectamente podría ser el tercero o el segundo, o incluso el primero de esa lista. Él es una persona que tiene soluciones a muchos temas".

En ese sentido, destacó que ha estado acompañando a Insulza en algunas reuniones con autoridades de seguridad y juntas de vecinos, y destacó que la gente lo recuerda desde sus tiempos como Ministro del Interior. "Recordemos que esta es la región con más adultos mayores de Chile, entonces creo que tiene todas las condiciones para cumplir y ser nuestro Senador por la región de Valparaíso", sostuvo De Rementería.

Saliendo del plano político-electoral, el Senador del PS subrayó que son varios los problemas que afectan a la ciudadanía de la región. "Tenemos el tema hídrico como un tema principal de la región, pero también yo creo que el tema de conectividad logística, el tema portuario, el tema de la simplificación de los procesos de calificación ambiental y de calificación sectorial de proyectos estratégicos, como son el puerto de San Antonio y el puerto de Valparaíso", enfatizó el legislador.

Además, mencionó otros ejes de preocupación ciudadana, como el habitacional: "Tenemos que mejorar legislativamente para que se puedan desarrollar de mejor forma proyectos de vivienda, no permitir que sigan ocurriendo asentamientos irregulares o tomas, tratar de ver mecanismos para sanear a las tomas que ya existen porque es parte de la historia de Chile, pero también hay que ponerle un candado a eso. Ver procedimientos que faciliten el acceso a la vivienda a las personas".

Finalmente, hizo un llamado a que "también tenemos que avanzar en proyectos que tengan que ver con el poder adquisitivo y de poder llegar a fin de mes. Entonces creo que ahí tenemos un compromiso como legisladores. Si bien, tenemos un colegislador, que es el Gobierno, que al final del día nos tiene bien amarrados cuando significa gasto, nosotros como legisladores tenemos que empujar a representar muy bien a la región y que el Gobierno central haga un compromiso con la región de Valparaíso, pero también un compromiso con los bolsillos de todos los chilenos".

PURANOTICIA