De Rementería da por zanjada disputa PS-FA, pide construir "mayoría progresista" y se la juega por tres senadores en Valparaíso

Tomás de Rementería, quien hasta el cierre de este artículo seguía a la espera del oficio que lo notifique como nuevo Senador de la República, en reemplazo de la destituida Isabel Allende, conversó con Puranoticia.cl respecto de este nuevo desafío político que tendrá, además de proyectar lo que vendrá durante este importante año electoral.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional (TC) destituyó a Isabel Allende del Senado por infringir el artículo 60 de la Constitución de la República, que prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado durante su mandato; esto, luego de la fallida compra-venta de la casa de su padre, el ex Presidente Salvador Allende, por parte del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que pretendía convertirla en un museo.

Bajo este contexto, la figura histórica del Partido Socialista (PS) eligió al diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, Tomás de Rementería, como su reemplazo en la Cámara Alta, situación que fue ratificada el sábado 12 por la colectividad. No obstante, y como ya se dijo, aún no se ha notificado el oficio que lo confirma como Senador.

Desde esta expectante posición, De Rementería analizó el proceso que terminó con la destitución de Isabel Allende y los roces que se generaron con el Frente Amplio (FA), señalando que "hubo situaciones donde faltó delicadeza. Nosotros estábamos conociendo el fallo del TC sobre Isabel Allende y, al mismo tiempo, el FA hacía una fiesta proclamando a Gonzalo Winter. Yo creo que esa es una falta de delicadeza. Además habían funcionarios, partiendo por la ministra (s), que participaron del proceso".

Pero a pesar de aquello, el futuro Senador por Valparaíso dijo estar tranquilo tras las explicaciones entregadas por el Frente Amplio. "Más allá de buscar culpas sobre qué hicieron mal o qué hicieron bien, acá lo más importante es seguir construyendo una mayoría política progresista, porque tenemos a una extrema derecha que ni siquiera era a la que estábamos acostumbrados, que está contra el cambio climático y contra las vacunas, cosas que se están yendo a un lado insospechado".

"Más allá de buscar responsabilidades de unos u otros, hay que avanzar en seguir construyendo este ánimo societario con los partidos progresistas", prosiguió De Rementería, quien indicó también que "no podemos darnos el lujo de pelearnos y romper la unidad política y de eso ya se dio cuenta. Estábamos muy dolidos, pero todos los socialistas votamos por Camila Rojas como presidenta de la Cámara".

Asimismo, el abogado de profesión se refirió a la posibilidad de que en noviembre compita en la Elección Parlamentaria por un cupo en el Senado, ahora por los próximos ocho años y no como reemplazante de Isabel Allende. Allí se podría configurar una particularidad, pues podría enfrentarse a su pareja, la diputada Karol Cariola, más que segura candidata del Partido Comunista (PC) a un cupo en el Senado por Valparaíso.

"Lo hemos conversado y le ponemos pared a la vida política. Somos pareja, tenemos un bebé hermoso que acaba de cumplir un mes, tenemos una familia y vivimos juntos, pero nuestra vida política es anterior a que nos conociéramos, entonces las decisiones políticas las toma cada uno con sus partidos y Karol me empujó a aceptar esta solicitud de mi partido, que era un reconocimiento de la senadora Allende a mi trayectoria y función como parlamentario", comentó De Rementería.

También comentó que "me dijo que podría ejercer bien el cargo y ahí tomé la decisión, escuchando su consejo. Tengo su apoyo, porque aparte de ser un cambio político, es un cambio laboral que tendrá efectos en nuestra vida, y ella me apoya. La candidatura se verá en su momento. Si vamos los dos, será una situación sabrosa, pero uno, como lo hace con sus compañeros de lista, lo hace con compañerismo y creo que alcanza para que hayan tres senadores del mundo progresista en la región".

Por último, acerca de la persona que lo reemplazará en la Cámara de Diputados, planteó que eso "lo va a hacer el partido, me pidieron recomendaciones, pero estamos analizando nombres y personas que quieran, porque hasta que no se noifique mi cese, creo que es una discusión un poco estéril en este momento". Cabe hacer presente que dicha persona puede ser militante del Partido Socialista o no, sólo debe cumplir con los requisitos legales para convertirse en nuevo Diputado de la República.

