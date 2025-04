De Rementería confía en que decisión del PS sobre escaño senatorial "calme el agravio" a Allende

Lo que parecía una definición clara dentro del Partido Socialista terminó convirtiéndose en un complejo episodio político. Luego de horas de incertidumbre, declaraciones cruzadas, la comisión política del PS ratificó al diputado Tomás de Rementería como sucesor de Isabel Allende en el Senado, tras su destitución.

En su primera entrevista tras ser confirmado, el parlamentario abordó los cuestionamientos que surgieron durante el proceso y explicó por qué en menos de 24 horas pasó de rechazar el cargo a aceptarlo. “Yo no busqué ser senador, no hice ningún tipo de lobby, sino que acepté la solicitud de una persona que para mí es muy importante: Isabel Allende”, señaló, apuntando a que todo se originó por un “malentendido” en la tramitación administrativa del nombramiento.

“Se dio un malentendido, se ingresa un oficio, yo estaba esperando para ser citado a jurar. Después se retira ese oficio y hay muchos malentendidos entremedio", explicó en entrevista con La Tercera.

De Rementería confirmó que se enteró de la anulación del oficio por parte de un senador, no de la directiva del partido, lo que generó confusión y llevó a pensar que habría una “discusión de nombres” en la comisión política. Frente a eso, decidió bajarse: “Yo no quería hacer una campaña para convencer gente. Cuando la presidenta me dice que se va a respetar la decisión, me sentí muy satisfecho”.

Aunque desde la directiva se aseguró que todo se trató de un error administrativo, el diputado admitió que también hubo “personas que empezaron a hacer circular que se podía dar una comisión política con otros nombres”. Pese a ello, reconoció la gestión de la presidenta Paulina Vodanovic, quien, a su juicio, logró “subsanar” la situación.

Consultado por las críticas de su par Fidel Espinoza, quien tildó su nominación como “antidemocrática”, el diputado respondió que no entrará en polémicas: “No elegí el mecanismo, no me puedo hacer cargo de eso. Sí me puedo hacer cargo de cumplir la función y creo que estoy muy bien capacitado para ser un muy buen senador”.

Asumir el escaño de Isabel Allende, remarcó, tiene un profundo significado: “En este escaño también estuvo Salvador Allende. Tiene una carga emocional importante para el PS. Cuando Isabel me pide que su legado parlamentario se termine conmigo representándola, me sentí muy honrado”.

El congresista socialista afirmó que “espero que esto calme el agravio que ella sintió ante estos malentendidos”.

Sobre una eventual candidatura al Senado en las próximas elecciones —donde podría competir con su pareja, la diputada Karol Cariola (PC)— evitó anticipar definiciones: “Ahora la discusión es cómo las ideas del PS funcionan en el Senado y en la elección presidencial. En agosto se hablará del tema”.

Finalmente, descartó haber puesto condiciones para asumir el cargo: “Yo le dije a la presidenta del partido que estaba disponible para lo que ella determinara”.

