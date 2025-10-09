De Rementería califica de “absurda” la postura de Viñambres de priorizar tren a Los Andes por sobre el aeropuerto de Concón: "Se equivocó"

El senador Tomás de Rementería salió al paso de las declaraciones del ex alcalde de Quilpué y actual candidato al Distrito 6, Mauricio Viñambres, quien en una entrevista con un medio del Valle de Aconcagua planteó que debía priorizarse la concreción de un tren regional hacia Los Andes antes que avanzar en el proyecto del Aeropuerto Internacional de Concón. Las palabras del histórico militante socialista, hoy independiente en cupo del Partido Radical, generaron repercusiones en la zona.

El integrante de la Cámara Alta calificó la postura del ex PS como “un absurdo” y aseguró que el ex jefe comunal “se equivocó” con estas declaraciones "populistas", como expresó el alcalde de Concón, Freddy Ramírez. Y es que De Rementería ha defendido públicamente el proyecto, del que dijo que podría convertirse en un motor de desarrollo económico y turístico para toda la región de Valparaíso.

En ese sentido, recalcó en conversación con Puranoticia.cl que el aeropuerto cuenta con un proceso avanzado y con respaldo técnico, mientras que el proyecto ferroviario hacia el Aconcagua requiere todavía de un largo camino por transitar.

"Es un absurdo lo de Mauricio. Cuando partimos este periodo legislativo, nos encontramos con Freddy Ramírez, el alcalde, que somos muy amigos, estuvimos el domingo haciendo campaña e incluso casi nos atropellan. Estuvimos viendo lo del aeropuerto y la verdad es que ese tema lo agarró con mucha fuerza la ministra de Defensa de la época, Maya Fernández, también hablamos con la Ministra de Obras Públicas y el tema ya está bien avanzando", sostuvo el senador De Rementería.

En ese sentido, manifestó que "compararlo con un tren no tiene sentido, arreglar otros temas que no tienen que ver con el aeropuerto propiamente tal, como lo dice lo dice Mauricio. Si era construir uno desde cero, si me dijeran eso... pero no es lo que se va a hacer. Hoy no tenemos tren a La Calera, por lo que andar diciendo que va a haber tren a Los Andes me parece que escapa de la realidad de este momento".

En esa línea, el Senador reafirmó su respaldo al Aeropuerto Internacional de Concón, al considerar que se trata de una infraestructura estratégica para la conectividad regional y nacional. Además, sostuvo que no se trata de proyectos excluyentes, pero que la priorización debe estar en las obras que ya cuentan con factibilidad y etapas de diseño en curso, como ocurre con el terminal aéreo emplazado en Torquemada.

"Yo no diría bajo ningún motivo que yo conseguí un aeropuerto porque este es un trabajo del Ejecutivo, no del Poder Legislativo. Sí empujamos lo que fuera necesario, de hecho habían algunas cositas legislativas que tuvimos que analizar, pero la verdad es que, además, (lo expresado por Viñambres) es mirar desde muy la superficie y poner a la gente en una situación de que no es la verdad", expresó De Rementería.

El legislador también subrayó que "cuando uno mira lo del aeropuerto, ya está construido en un aeropuerto que ya funcionó comercialmente. Entre sus grandes ingresos estarán los vuelos a Mendoza, la conexión con la zona norte del país, con las personas que trabajan en la minería. La verdad es que va a cumplir un rol y además comple un rol estratégico de tener una alternativa al aeropuerto de Arturo Merino Benítez, en Santiago, y además ser el primer aeropuerto de bajo costo de Chile".

Finalmente expuso que, "la verdad es que mirarlo y ponerlo a la gente como una disyuntiva, o sea, que si hay un aeropuerto no habrá tren, me parece que no es lo correcto y yo creo que ahí Mauricio se equivocó".

Cabe hacer presente que Mauricio Viñambres intentó echar pie atrás en sus declaraciones, asegurando a través de un comunicado de prensa que nunca quiso oponerse al aeropuerto de Concón –pese a haberlo tildado de "vergonzoso" y "falta de respeto" con la población del interior de la región–. Esta vez dijo que "no estoy en contra del aeropuerto. Mi posición es que primero debemos ordenar las prioridades con los recursos disponibles (...) Lo más urgente hoy es mejorar el transporte que usan cientos de miles de personas para llegar a sus trabajos y hogares".

Asimismo, el candidato independiente que competirá en cupo del Partido Radical por el Distrito 6 finalizó diciendo que "el aeropuerto es un proyecto importante para el desarrollo futuro de la región, pero primero debemos resolver lo básico: garantizar que las personas se puedan transportar dignamente cada día. Una vez abordado esto, será fantástico contar con un aeropuerto, proyecto que, por supuesto, apoyaré para impulsar el desarrollo de todos los ciudadanos”.

PURANOTICIA