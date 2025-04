De Rementería atribuye dificultades en su ratificación para reemplazar a Allende en el Senado a "problemas generacionales" en el PS

El diputado Tomás De Rementería (Partido Socialista), se refirió a la decisión del colectividad para que ocupe el escaño dejado en el Senado por Isabel Allende, destituida de la Cámara Alta por el Tribunal Constitucional (TC) tras la fallida venta de la casa de su padre, el fallecido Presidente Salvador Allende.

El legislador por la región de Valparaíso respondió a las críticas surgidas al interior del PS, como el caso del senador Fidel Espinoza, quien sostenía que un cargo de tal importancia no podía ser elegido “a dedo”.

Al respecto, en conversación con Agricultura manifestó que “sobre eso yo tuve la posibilidad de decirle, esto no fue un ‘dedazo’, fue un premio a cierta trayectoria, a ser de la región. Eso así lo hizo ver la mesa directiva, que lo apoyó unánimemente en su momento”.

Agregó que “obviamente había muchos que hubieran preferido otro nombre, tenían problemas generacionales, voy a ser el senador más joven de Chile. Muchos consideraban que era muy joven todavía, que no tenía la experiencia suficiente en esto. Pero yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo”.

“Yo no tengo problemas con Fidel Espinoza, ni con los demás que tuvieron diferencias. Lo importante es avanzar, hay que ponerse a legislar rápido”, apuntó.

Respecto a si se presentará como candidato a las elecciones parlamentarias, para continuar en el Senado, afirmó que “los análisis se harán agosto, soy senador, ni siquiera he jurado en el cargo. Ni siquiera he recorrido las comunas del distrito 6, que es bastante más grande que el mío”.

Y añadió que tomará “la decisión con números en mano, con viabilidad política, viendo cómo está la situación del partido, ver el tema de las listas. Pero que me digan de ante mano que me amarran a un contrato a esto, yo no lo iba a hacer”.

“Acá tiene que haber un análisis político, yo acepté este cargo, estando bien donde yo estaba, bien posicionado, bien valorado por mis pares y la ciudadanía. La verdad es que sobre esto nadie me ha hecho ninguna presión, ni la presidenta del partido, ni la mesa directiva”, subrayó el congresista.

