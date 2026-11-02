De microbasural a nuevo mirador: Laguna Verde recupera espacio abandonado por años

Vecinos de Laguna Verde participaron en la inauguración de una renovada plaza mirador, un espacio público que hoy luce una nueva imagen y que busca convertirse en un punto de encuentro para la comunidad y un atractivo para quienes visitan esta localidad de la comuna de Valparaíso.

Ubicado estratégicamente en el acceso a Laguna Verde, el lugar permaneció durante años en condiciones de abandono y fue utilizado como microbasural. Sin embargo, gracias a una inversión municipal y al trabajo colaborativo con la comunidad, hoy cuenta con nueva infraestructura que incluye espacios para emprendimientos, estacionamientos, basureros, asientos, letras volumétricas, senderos y mil plantas nativas provenientes del vivero municipal. Todo ello acompañado de una privilegiada vista al mar.

La iniciativa busca poner en valor el entorno natural y paisajístico de Laguna Verde, fortaleciendo su identidad y contribuyendo al desarrollo turístico y ecoturístico de la localidad, a través de la recuperación de espacios públicos que permitan recibir de mejor manera a sus habitantes y visitantes.

Durante la ceremonia, el dirigente vecinal Ricardo Quintanilla destacó que "fueron muchos años que estuvo sin mantención, siendo un terreno baldío donde venían a dejar animalitos, la gente venía a tomar y no había un espacio de unión. Yo creo que este espacio debe ser un punto de encuentro familiar, que sea una ventana a lo que es Laguna Verde y en lo que se tiene que convertir”, señaló.

Por su parte, la alcaldesa Camila Nieto sostuvo que "este es un mirador que ha existido naturalmente durante mucho tiempo, pero que el día de hoy hemos dotado de su propia infraestructura, con letras volumétricas, gracias a la colaboración de la junta de vecinos y también a la mano de obra municipal, que hoy nos permite tener asientos, espacio para estacionamiento, foodtrucks y también para los distintos emprendimientos de la localidad. Este es un paso importante en la red de miradores que construiremos en el sector y también para ir incentivando el desarrollo ecoturístico de esta localidad, que esperamos siga floreciendo”.

La satisfacción por la recuperación de este espacio también fue compartida por Susana Carrasco, quien lleva 48 años viviendo en Laguna Verde y es presidenta de la Junta de Vecinos Renacer N° 137 B. “A la entrada ya está mostrando otra cara, una más turística. Es bonito que se realce el nombre de Laguna Verde”, expresó.

Con esta intervención, la Municipalidad de Valparaíso continúa impulsando la recuperación y puesta en valor de los espacios públicos de Laguna Verde, promoviendo lugares de encuentro, recreación y desarrollo local que contribuyan a fortalecer la identidad y el potencial turístico de la localidad.

PURANOTICIA