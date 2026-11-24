Personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ra. Comisaría de San Antonio detuvo a tres hombres, de 40, 58 y 67 años, quienes fueron sorprendidos cuando intentaban retirar tres contenedores cargados con neumáticos desde un depósito extraportuario de la comuna.

El procedimiento se originó luego de un aviso a la Central de Comunicaciones, que alertó sobre la presencia de tres conductores de camiones en el recinto, quienes habrían intentado concretar el retiro utilizando documentación y placas patentes falsificadas, situación que fue detectada por la administración del lugar.

Al respecto, el jefe de la 1ra. Comisaría de San Antonio, Mayor Branko Gjik, detalló que "el día (lunes) 23 de noviembre del año en curso, personal policial de esta unidad concurre al extraportorio Sitrans con la finalidad de ver tres sujetos que trataban de extraer unos contenedores de este recinto".

Asimismo, agregó que "una vez que personal policial concurra al lugar, verifica que estos tres sujetos trataban de extraer esta especie haciendo uso de documentación falsa y también placas patentes falsas de los camiones".

Tras verificar los antecedentes de los involucrados, todos de nacionalidad chilena y con antecedentes penales previos, la autoridad policial precisó que "por lo cual se procede a la detención de estos tres sujetos, estableciendo también que uno de estos mantenía una orden de presión vigente por el delito de receptación", añadiendo finalmente que "estos tres sujetos pasan a control de detención el día de hoy (martes)".

Finalmente, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para su respectivo control de detención, instancia en la que se determinarán las medidas correspondientes y se dará continuidad al procedimiento judicial.

PURANOTICIA