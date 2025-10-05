De la sala de clases a la cárcel: alumno identificó a su profesor de historia entre los detenidos por robo de celular en Cartagena

Un profesor de historia de la comuna de Cartagena, al sur de la región de Valparaíso, fue detenido en el marco de un procedimiento policial relacionado al robo de un celular.

Sin embargo, la mayor sorpresa ocurrió después, cuando la víctima estuvo frente a uno de los detenidos, a quien identificó como su profesor en el colegio Pedro de Valdivia, ubicado en la comuna de San Antonio, dentro de la misma provincia.

En estricto rigor, el docente conducía el automóvil en el cual huyó el delincuente que le arrebató el teléfono celular a un adolescente de 18 años en un paradero de buses.

Según se informó, el antisocial se acercó a la víctima para solicitarle que le compartiera internet, momento aprovechado para sustraerle el celular y huir.

"Sustrae de forma violenta el equipo celular, así como documentación personal y dinero en efectivo que mantenía para el transporte de locomoción colectiva", señaló el teniente Nicolás Bustos Barriga, oficial de la Prefectura de San Antonio.

Para evitar que el sujeto huyera con su teléfono, el adolescente de 17 años se aferró a la puerta del automóvil en movimiento, cayendo algunos metros más adelante.

Así fue como logró identificar que quien conducía era su profesor de historia, datos que sirvieron a la policía uniformada para dar con el paradero del docente.

Tanto el profesor como el delincuente que le sutrajo el teléfono al estudiante fueron detenidos y formalizados, quedando ambos en prisión preventiva por al menos los próximos 60 días, tiempo fijado para que se lleven a cabo las indagatorias del hecho.

