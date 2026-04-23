De la oficina ministerial al aula porteña: Nicolás Cataldo asume liderazgo estratégico en la Universidad de Valparaíso

Desde principios de abril, Nicolás Cataldo ha vuelto a los pasillos que lo vieron formarse como profesor de Historia. El exministro de Educación se integró oficialmente a la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Valparaíso (UV), su alma mater, bajo un régimen de contrata que lo vincula diariamente a la gestión institucional.

Su misión es clara y urgente: diseñar un programa estratégico para fortalecer las carreras de pedagogía. La iniciativa surge en un momento crítico para el país, marcado por el déficit proyectado de profesionales de la educación y la baja en el interés por estas licenciaturas.

El retorno de Cataldo no es fortuito. La invitación provino directamente del rector Osvaldo Corrales, con quien mantuvo un estrecho vínculo mientras lideraba el Mineduc, dado el rol de Corrales como presidente del Consorcio de Universidades Estatales (CUECH).

Según fuentes de la institución, la llegada del exsecretario de Estado busca capitalizar su experiencia técnica. “La idea es levantar un plan para reposicionar la matrícula en este tipo de programas”, señalan desde el interior de la casa de estudios, destacando que la UV busca aprovechar su conocimiento “pormenorizado de lo que viene en la materia”.

Para el exministro, este paso representa un retorno a sus raíces, dividiendo su tiempo entre Santiago y su casa de infancia en Valparaíso. Cabe recordar que, al inicio del año académico 2025, Cataldo fue distinguido con la Medalla UV por ser el primer egresado de dicha universidad en alcanzar una cartera ministerial.

Testigos del proceso indican que el interés por este proyecto nació de manera natural: “Ya desde ese momento se venían dando conversaciones que, si bien no apuntaban a un futuro laboral conjunto, sí miraban cómo mejorar las pedagogías de forma general”. Fue allí donde, según relatan, “se instaló el bichito” que finalmente lo trajo de vuelta a los edificios donde alguna vez fue dirigente estudiantil.

Actualmente, Cataldo mantiene un perfil mediático bajo, concentrado exclusivamente en este diseño institucional que busca asegurar el futuro de los nuevos docentes en la región y el país.

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