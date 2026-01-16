De la música electrónica al pop internacional: Viña del Mar despliega nutrida agenda para las vacaciones de verano 2026

El Municipio de Viña del Mar continúa consolidando su intensa programación veraniega con la presentación del DJ nacional Ricardo Villalobos, una de las figuras más prominentes de la música electrónica, en la explanada del Palacio Vergara.

Será la primera vez que este ícono cultural abre sus puertas a un evento de estas características, convirtiendo el escenario en una inolvidable experiencia al aire libre, donde la música electrónica dialoga con la historia, la arquitectura y el paisaje.

La presentación del artista será este domingo 18 de enero, en una actividad que se realizará entre las 14:00 y las 23:00 horas, con la presencia de Groove & Flavor, FOMO y Club OM. Venta de entradas enwww.passline.com.

Este espectáculo es parte del variado programa de actividades y eventos para disfrutar de unas entretenidas vacaciones, que culminan con la realización del 67º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar –que se realizará entre el 22 y 27 de febrero- y que al cumplirse la primera quincena de enero, Viña del Mar continúa siendo el destino preferido para vacacionar, tanto de turistas extranjeros, principalmente argentinos, como de chilenos, quienes disfrutan de sus atractivos panoramas.

La oferta de espectáculos de nivel internacional ya ha demostrado su convocatoria durante este verano: el concierto de 31 Minutos "Radio Guaripolo 2" en la Quinta Vergara y la presentación del DJ Diplo en el Sporting registraron gran asistencia de público.

Estos continuarán el miércoles 11 de febrero el Estadio Sausalito, que será escenario del concierto de Chayanne, en el marco de su gira “Bailemos Otra Vez Tour 2026”.

Con la presencia del cantante portorriqueño, el recinto deportivo volverá a ser protagonista de grandes eventos internacionales, como fue el concierto de Backstreet Boys en febrero de 2023 y el show del DJ y productor musical David Guetta en diciembre del mismo año, con la presencia de 30 mil personas en cada uno estos eventos, generando un nuevo impulso a la actividad turística de Viña del Mar. Entradas en www.ticketmaster.cl.

CONFERENCIA MOTIVACIONAL

Estos eventos artísticos se suman a la nutrida cartelera del Teatro Municipal durante todo el verano, con destacados conciertos musicales y obras de teatro para toda la familia.

El recinto también ofrece otros tipo de experiencias, y es así que en el marco del Congreso “Mentes Expertas”, el martes 20 de enero a las 15:00 horas, la destacada psiquiatra española Marian Rojas-Estapé, autora de libros best seller como "Encuentra su persona vitamina" y "Cómo hacer que te pasen cosas buenas", dará su conferencia motivacional.

La autora del segundo podcast más escuchado de latinoamérica abordará temas de salud mental, estrés, uso de tecnología, y consejos sobre bienestar (venta de entradas en www.passline.com).

FERIAS VERANIEGAS

Otro de los atractivos veraniegos que ofrece Viña del Mar durante la temporada estival, es la 66ª edición de la Feria Internacional de Artesanía.

Esta tradicional muestra organizada por la Asociación de Funcionarios Municipales de Viña del Mar, cuenta con 120 expositores representantes de 10 países, incluido Chile y de la cultura Rapa Nui.

La exhibición se encuentra abierta hasta el 1 de febrero, de lunes a viernes en el Parque Potrerillos de la Quinta Vergara y funciona entre las 10:30 y 21:00 horas con entrada liberada.

La Feria del Libro es otro clásico. Ubicada en el corazón de Viña del Mar (Liceo Bicentenario), en 2 norte con Libertad, cuenta con más de 50 expositores, quienes exhiben una amplia y diversa oferta literaria en las distintas categorías y temáticas. Además el programa oficial incluye presentaciones y firma de libros, conversatorios, charlas, recitales, presentaciones artísticas y actividades para toda la familia.

La fiesta literaria estará abierta hasta el lunes 26 de enero, y su horario es de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas. Entrada liberada

PLAYA DEL DEPORTE

Un imperdible veraniego para fomentar la actividad física junto al mar es la Playa del deporte. El espacio gratuito se ubica en el sector Las Salinas y cuenta con 13 disciplinas deportivas que son impartidas por entrenadores y monitores capacitados y, por primera vez, se contará con actividades para niños entre 4 y 8 años para iniciar un proceso formativo de acceso al deporte.

Los talleres de actividad física para jóvenes y adultos disponibles son: yoga flowback, pilates, aerobox, zumba, entrenamiento funcional, ritmos & dance. También se cuenta con slackline, tenis playa, fútbol playa, vóleibol playa, balonmano playa, parkour, ultimate frisbee, espacio inclusivo y footvolley.

LA GRAN RUEDA

Uno de los atractivos que ofrece la ciudad, es la Gran Rueda, un panorama turístico que permite mirar la ciudad desde lo más alto.

Ubicada en la Av. Perú, esta entretención junto al mar, ofrece una gran experiencia familiar.

Las entradas se pueden obtener en www.puntoticket.com o en las boleterías a través de tótem electrónicos ubicados en el recinto.

PURANOTICIA