De la destitución en Petroperú a liderar la Refinería de Enap en Concón: el pasado que persigue al ingeniero peruano Jorge Alméstar

Jorge Reynaldo Alméstar Mauricio es actualmente uno de los ejecutivos que ocupa una posición estratégica dentro de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap). Tras desempeñar toda su carrera profesional en su país, Perú, desde febrero de 2025 se desempeña como gerente de Refinería Aconcagua, emplazada en la comuna de Concón, la misma que hoy se encuentra en el ojo del huracán por inconsistencias detectadas en información ambiental relacionada con sus niveles de recuperación de azufre.

El ingeniero mecánico eléctrico de profesión desarrolló buena parte de su carrera en el sector de hidrocarburos. Y es precisamente en esa etapa donde aparecen antecedentes que ameritan ser revisados, particularmente por su paso por Petróleos del Perú (Petroperú).

De acuerdo con el perfil profesional que el propio Alméstar mantiene en LinkedIn –y que Puranoticia.cl revisó en detalle– cuenta con más de 25 años de experiencia laboral, además de más de 15 años ocupando cargos de dirección. Su trayectoria incluye posiciones vinculadas a la ingeniería, a proyectos y también a operaciones dentro de la industria de hidrocarburos y energía.

Su vínculo con Petroperú lo llevó a ocupar distintos cargos relacionados con el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara (PMRT). De hecho, documentos oficiales de Petroperú muestran que Alméstar ejerció funciones de alta responsabilidad en ese proyecto. En 2021 aparece firmando documentación oficial en calidad de gerente del Proyecto Refinería Talara y posteriormente como gerente de Refinería Talara.

En febrero de 2021, además, el directorio de Petroperú aprobó el cambio de denominación de la Gerencia Proyecto Refinería Talara por el de Gerencia Refinación Talara y ratificó a Alméstar en dicha gerencia a partir del 19 de febrero de ese año.

La magnitud del proyecto era considerable. De hecho, en su perfil profesional, Alméstar destacó la importancia de la nueva Refinería Talara y su avance durante el período en que estuvo vinculado a la iniciativa. Y es justamente en ese proyecto donde aparece uno de los principales antecedentes que rodean su trayectoria profesional en Perú.

CONTRALORÍA DETECTÓ IRREGULARIDADES

La Contraloría General de la República de Perú llevó adelante una auditoría relacionada con el proceso de contratación de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del Proyecto de Modernización de la Refinería Talara.

El organismo fiscalizador del vecino país detectó situaciones relacionadas con las decisiones adoptadas por Petroperú para contratar estos componentes de la obra y estableció un retraso superior a tres años en el cronograma del proyecto.

Bajo este contexto, la Contraloría peruana calculó un perjuicio económico de 269 millones de dólares, asociado a las situaciones detectadas en la auditoría, relacionado a pagos a proveedores de servicios alternativos como grupos electrógenos, energía eléctrica, aire comprimido, climatización, entre otros.

Cabe hacer presente que el informe examinó decisiones y procesos desarrollados durante los años en que el hoy gerente de Enap Refinería Aconcagua ocupó cargos de responsabilidad vinculados al proyecto.

El antecedente adquiere una dimensión especial al revisar el listado de funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas por la auditoría del órgano fiscalizador peruano. En dicho documento aparece Jorge Reynaldo Alméstar Mauricio, identificado con su DNI, entre las personas respecto de las cuales se determinaron presuntas responsabilidades civil y administrativa.

Importante es tener en cuenta que, tal como ocurre en Chile, una auditoría de Contraloría no equivale a una condena penal ni permite afirmar que Alméstar haya sido condenado por un delito. Pero lo que sí existe es un informe de control que identificó presuntas responsabilidades en relación con los hechos auditados.

Además, su aparición en el informe debe entenderse en el contexto de las funciones que ejercía durante el período examinado. Documentos oficiales de Petroperú lo sitúan precisamente en posiciones vinculadas al proyecto de modernización de Talara y posteriormente como gerente de la refinería.

INHABILITADO EN PERÚ

Pero existe otro elemento que también forma parte de los antecedentes públicos disponibles sobre su trayectoria, y que incluso podría ser aún más relevante: Jorge Alméstar aparece en el Registro de Personas con Inhabilitaciones de Perú.

La inscripción señala como fecha de término el 22 de diciembre de 2026 y establece a Petróleos del Perú S.A. como entidad registradora. Sin embargo, los registros revisados no especifican cuál fue la causa de la inhabilitación, qué resolución la originó ni qué conducta habría motivado la medida. Y aunque los antecedentes contenidos en la auditoría de Contraloría podrían explicarlo, el vínculo no pudo ser comprobado por Puranoticia.cl.

De igual forma, Puranoticia.cl pudo corroborar, en base a lo que indica el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles de Perú, que sobre Jorge Reynaldo Alméstar Mauricio pesa una sanción disciplinaria vigente, la cual derivó en su destitución de la empresa Petróleos del Perú S.A. (Petroperú).

DE PERÚ A CONCÓN

Después de su paso por Petroperú –empresa desde la cual figura como destituido– el perfil profesional de Alméstar registra nuevas actividades dentro de la industria energética y de hidrocarburos antes de su llegada a Chile.

No obstante, fue en febrero de 2025 cuando el ingeniero peruano asumió como gerente de Refinería Aconcagua, cargo que mantiene actualmente.

Su llegada a Concón se produjo, por tanto, después de una carrera de varios años en Petroperú y de haber ocupado cargos de alta responsabilidad precisamente en una refinería que formó parte de uno de los proyectos de infraestructura más relevantes de la industria petrolera peruana, pero que también tuvo muchas sombras.

Y aunque la revisión de estos antecedentes no permite establecer ninguna relación entre la trayectoria de Alméstar en Perú y la actual controversia ambiental de Refinería Aconcagua, sí existe un hecho objetivo: quien hoy dirige la empresa en Concón aparece en una auditoría de la Contraloría peruana que identificó presuntas responsabilidades civiles y administrativas entre funcionarios vinculados al proyecto de modernización de la Refinería Talara; además de su inscripción en el Registro de Personas con Inhabilitaciones, con término fijado para diciembre de 2026; y de una sanción que derivó en su destitución de la compañía petrolera del vecino país.

Vale indicar que Puranoticia.cl se comunicó con la secretaria del gerente de Refinería Aconcagua para solicitarle una entrevista con Jorge Alméstar, sin embargo se negó rotundamente, por lo que no pudimos obtener sus declaraciones para esta nota.

PURANOTICIA