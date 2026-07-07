De "falso secuestro" con viáticos a evasión del test de drogas: la nueva polémica del concejal Ronald Olivares en San Felipe

El concejal de San Felipe, Ronald Olivares, volvió a quedar en el centro de la controversia luego de convertirse en el único integrante del Concejo Municipal que no asistió a la toma de muestras para el test capilar de drogas, procedimiento impulsado por la Municipalidad como parte de sus políticas de transparencia y control interno. Su inasistencia generó inmediatas reacciones en la comuna, especialmente debido a los antecedentes que arrastra la autoridad.

La toma de muestras se realizó durante la mañana de este lunes y contó con la participación de la alcaldesa y todos los concejales convocados, con excepción de Olivares. Tras confirmarse su ausencia, el concejal Guillermo Lillo ratificó la situación señalando que "Olivares fue el único edil que no asistió al examen". El examen capilar forma parte de los mecanismos de control establecidos por el municipio y permite detectar el consumo de sustancias ilícitas durante un período de varios meses, a diferencia de los tradicionales exámenes de orina.

HISTORIAL MARCADO

La ausencia de Olivares al examen se produce en medio de un complejo escenario judicial, ya que enfrenta una solicitud de destitución ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso por una eventual infracción al principio de probidad administrativa. La acción se originó tras el mediático episodio ocurrido durante una capacitación municipal en Viña del Mar, cuando el concejal denunció haber sido víctima de un secuestro.

No obstante, la investigación cambió completamente de rumbo cuando el propio Olivares reconoció ante el OS-9 de Carabineros que el supuesto secuestro nunca ocurrió y que, en realidad, su desaparición estuvo relacionada con una recaída en su adicción. En su declaración confesó: “Puedo decir que no fui secuestrado. En primera instancia acompañé de forma voluntaria a los sujetos que me iban a ayudar a comprar falopa”.

El caso adquirió una mayor gravedad cuando también se conoció que utilizó recursos públicos para financiar esa salida. En esa oportunidad, el concejal reconoció: “Gasté $350.000 en dinero en efectivo, dinero que era parte del viático que me dieron para la capacitación”, detallando además que terminó consumiendo alcohol y drogas en un "ruco" ubicado en el sector de Santa Julia.

DEFENSA DE OLIVARES

Tras no presentarse al control impulsado por el municipio, Olivares presentó una respuesta ante el TER de Valparaíso, en la que solicitó que sea el propio tribunal el que ordene la realización de un examen de drogas, el cual propone que sea efectuado por el Instituto Médico Legal y bajo resguardo judicial.

Sin embargo, su decisión de ausentarse del examen municipal generó críticas desde el ámbito de la transparencia y la probidad pública. El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, cuestionó la postura del concejal, señalando que el hecho de que una autoridad evite este tipo de controles constituiría un indicador que directamente "la vincula con el mundo de la delincuencia".

Mientras el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso continúa analizando la solicitud de destitución presentada en contra de Ronald Olivares por el uso indebido de viáticos y la denuncia falsa de secuestro, el Concejo Municipal de San Felipe se prepara para una nueva sesión ordinaria este martes, en un ambiente marcado por esta nueva controversia y por los cuestionamientos en torno al cumplimiento de las normas de transparencia comunal.

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