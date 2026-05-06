De cuestionamientos a la Cámara a peticiones de celeridad: las reacciones políticas tras diligencias en oficina de Camila Flores

Las diligencias desarrolladas por el OS-9 de Carabineros y la Fiscalía Regional de Valparaíso en las oficinas senatoriales de Camila Flores al interior del Congreso no sólo generaron repercusiones judiciales y políticas inmediatas, sino también reacciones desde el oficialismo y desde el propio partido de la parlamentaria investigada.

El procedimiento, realizado este miércoles en dependencias del Senado, se enmarca en la investigación por presunto fraude al fisco vinculada a la denominada «Cuota Flores», causa originada tras una denuncia anónima por eventuales delitos funcionarios cometidos durante el período en que la legisladora se desempeñó como diputada.

Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado del Partido Comunista (PC) por el Distrito 7 de Valparaíso, Luis Cuello, quien sostuvo que las diligencias realizadas por la policía uniformada dan cuenta de la existencia de antecedentes relevantes en la causa.

“Las diligencias de la Policía de Investigaciones (Carabineros) en el Senado respecto de las graves acusaciones que involucran a la ex diputada Camila Flores indican que hay antecedentes serios", afirmó el parlamentario de oposición.

De igual forma, el legislador comunista cuestionó el actuar de la mesa de la Cámara Baja, acusando que "el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados se negó a una petición formal que realizamos para que iniciara acciones legales, para que denunciara o se querellara en este caso”.

En esa línea, insistió en que el Congreso no puede mantenerse al margen de una investigación relacionada con eventual uso irregular de asignaciones parlamentarias. “La Cámara de Diputados y la mesa no puede seguir guardando silencio”, enfatizó.

Desde el Frente Amplio (FA) también hubo reacciones. La diputada María Francisca Bello abordó la situación poniendo el foco en la protección de niños y niñas eventualmente involucrados indirectamente en el contexto de las diligencias judiciales.

“Como madre no puedo dejar de empatizar con una situación que puede llegar a ser profundamente traumática para una niña”, señaló la parlamentaria en relación a que Flores estaba junto a su hija nacida el año pasado, agregando que la senadora “debe ser investigada” y que las acusaciones conocidas públicamente “son graves”.

Asimismo, la representante del Distrito 6 de Valparaíso sostuvo que las diligencias deben desarrollarse “con total transparencia y sin privilegios”, aunque advirtió que ello no puede significar afectar el bienestar emocional de menores de edad. “Ninguna investigación puede pasar a llevar el interés superior de niños y niñas ni exponerlos innecesariamente a situaciones que puedan afectar su bienestar emocional”, manifestó.

La legisladora frenteamplista remarcó además que “el respeto por la infancia debe estar siempre por delante, incluso en medio de procesos judiciales complejos”.

En paralelo, desde Renovación Nacional –partido en el que milita la senadora Camila Flores– emitieron una declaración institucional luego de conocerse las diligencias encabezadas por la Fiscalía y Carabineros en dependencias parlamentarias.

“Desde Renovación Nacional hemos tomado conocimiento de las diligencias realizadas por el Ministerio Público en la oficina de la senadora Camila Flores”, señaló la colectividad, reafirmando posteriormente su compromiso “con la transparencia, la probidad y el sentido de responsabilidad pública”.

El partido oficialista agregó que estos principios “deben orientar la conducta de toda autoridad y representante en el ejercicio de sus funciones”, junto con manifestar que esperan que la investigación avance rápidamente.

“Esperamos que la justicia actúe con la máxima celeridad y rigurosidad para el pronto esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades que correspondan”, añadieron desde la tienda de centro-derecha.

Finalmente, la colectividad indicó que se mantendrán atentos al desarrollo de la causa y a los antecedentes que puedan surgir durante el proceso investigativo. “RN siempre colaborará con las instituciones encargadas de velar por el adecuado cumplimiento de las leyes y, en ese contexto, nos mantendremos a la espera de estos antecedentes para adoptar las acciones partidarias respectivas”, concluyeron.

PURANOTICIA