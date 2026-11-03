De botadero de escombros a parque deportivo: Papudo recupera más de 10 mil metros cuadrados para la comunidad

Un terreno de más de 10 mil metros cuadrados que durante años fue utilizado como botadero de escombros y residuos, se transformó en un nuevo espacio para la actividad física y la recreación en Papudo.

En ese sentido, la Municipalidad de Papudo inauguró oficialmente la primera etapa del Parque del Deporte, un recinto que ya se encuentra abierto al público y que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos.

La iniciativa, que representó una inversión de $165.324.468, fue financiada mediante recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), administrado por el Gobierno Regional de Valparaíso. El proyecto permitió recuperar un sector deteriorado y habilitar una zona de calistenia, senderos accesibles, áreas para mascotas, además de mobiliario urbano.

La alcaldesa Claudia Adasme señaló que “hoy estamos devolviendo a nuestros vecinos más de 10 mil metros cuadrados que antes estaban abandonados y que ahora se convierten en un lugar para hacer deporte, compartir en familia y disfrutar de nuestra comuna. Este parque demuestra que recuperar espacios públicos también es mejorar la calidad de vida de las personas y en ese marco, quiero señalar que esta es solo la primera etapa, porque nuestro desafío es seguir avanzando en el desarrollo de este proyecto que representa mejores espacios de encuentro y oportunidades para que nuestros vecinos desarrollen una vida más activa y saludable”.

Cabe precisar que uno de los principales desafíos del proyecto surgió durante el inicio de las obras, cuando se descubrió que el terreno presentaba condiciones mucho más complejas de las previstas, debido a la presencia de rellenos, escombros y residuos bajo la superficie, una situación que obligó a enfrentar dificultades técnicas adicionales para concretar la recuperación del espacio.

El Secpla de Papudo, Daniel Lara, explicó que “cuando comenzamos los trabajos nos encontramos con un terreno muy distinto al que se apreciaba inicialmente. Había una importante cantidad de material de relleno y escombros que dificultaba la ejecución del proyecto, sin embargo, logramos superar esas condiciones y transformar un espacio deteriorado en un parque que hoy está a disposición de toda la comunidad y ese es uno de los aspectos más relevantes de este proyecto porque recuperamos un terreno que presentaba serias dificultades para su aprovechamiento”.

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