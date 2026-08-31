De 60 a 200 cupos: Villa Alemana ampliará su Preuniversitario Municipal durante 2027

El masivo interés de los jóvenes de Villa Alemana por acceder a preparación gratuita para la PAES llevó al municipio a proyectar desde ya el regreso y ampliación del Preuniversitario Municipal para 2027. El anuncio fue realizado por el alcalde Nelson Estay durante la primera jornada de clases de los 60 estudiantes seleccionados para esta primera experiencia, luego de un proceso que registró más de 240 interesados.

“Sé que quedaron muchos jóvenes afuera, por eso el próximo año vamos a tener un proceso bastante más largo, y con muchos más cupos. Ya están dadas las instrucciones y nuestros equipos están trabajando para que no sean solamente 60, sino que podamos llegar a 180 o 200 jóvenes, con distintos grupos durante el año”, adelantó.

El jefe comunal acompañó a los estudiantes en su primera clase y destacó que la iniciativa busca entregar herramientas concretas a quienes quieren continuar estudios superiores, independientemente de las posibilidades económicas de sus familias. “Ahí adentro está nuestro futuro. Lo importante es entregarles las herramientas para que puedan iniciar un camino hacia un mejor futuro”, señaló.

“Quiero agradecer también a los papás y a las familias por la confianza, porque detrás de cada uno de estos jóvenes hay una familia apoyándolos. Esta oportunidad que se les está dando sé que la van a aprovechar, porque cuando uno conversa con ellos se da cuenta de que cada uno tiene sueños y que depende de ellos poder hacerlos realidad”, destacó Estay.

El programa es fruto de un trabajo colaborativo entre la Oficina Municipal de Asuntos Religiosos y la Oficina Municipal de Juventud, Niñez y Adolescencia, ambas dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).

En el inicio de clases de este sábado 29 de agosto se presentaron los objetivos y metas del preuniversitario que abordará las áreas de Matemática, Lenguaje, Historia y Ciencias.

Jesús Córdoba, ingeniero civil y profesor voluntario de Matemática, explicó que "prácticamente vinieron los 60 estudiantes. Hicimos una evaluación para ver dónde están las principales dificultades y, a partir de eso, planificar el trabajo. Los profesores estamos colaborando ad honorem porque nos motiva poder guiarlos y ayudarlos a mejorar sus posibilidades de entrar a la universidad”.

El concejal Roberto Morgado destacó que "es muy importante dar un espacio especial a los jóvenes que quieren estudiar y abrirse paso en el futuro a través de la educación. La convocatoria demuestra que existe una necesidad importante y esperamos que los próximos programas puedan dar cabida a muchos más jóvenes”.

Entre los estudiantes, Antonia Sánchez, de 18 años, sostuvo que "no todos tienen los recursos para pagar un preuniversitario privado, así que esta es una gran ayuda para subir nuestros puntajes y poder estudiar la carrera que queremos”.

Claudio Valenzuela, de 17 años, quien quiere estudiar Ingeniería Civil Industrial, agregó que “es una idea extraordinaria, porque es un plus para avanzar como alumnos y como personas”. En tanto, Nicolás Toro, de 18 años, señaló que "mis expectativas son altas, porque siento que voy a aprender mucho. La PAES da miedo, pero no se pierde nada con intentarlo”.

La actual versión funcionará como experiencia inicial para el modelo que la Municipalidad prepara para el próximo año. La propuesta contempla extender la preparación durante gran parte de 2027, desarrollar distintos módulos a lo largo del proceso y multiplicar los cupos, respondiendo así a la alta demanda registrada y consolidando una alternativa municipal gratuita para que más jóvenes de Villa Alemana puedan prepararse para la educación superior.

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