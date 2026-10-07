De 12 a 24 horas: autoridades de Valparaíso destacan nueva Ley de Flagrancia y sus mayores facultades para las policías

Autoridades de las policías y de Gobierno en la región de Valparaíso calificaron como un gran avance en materia de prevención y persecución del delito la Ley de Flagrancia promulgada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, normativa que modificó el Código Procesal Penal para aumentar el plazo de flagrancia de un delito, lo que la convirtió en la primera propuesta de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en ser publicada en el Diario Oficial.

Ahora las policías contarán con más tiempo y mejores herramientas para actuar durante las primeras horas tras la comisión de un delito, ya que el plazo de flagrancia aumenta de 12 a 24 horas cuando la detención la practica Carabineros o la PDI, y se extiende hasta 48 horas cuando la ejerce la Autoridad Marítima.

Esto fue destacado por el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien señaló que "esta es una ley aprobada transversalmente, es decir, el sector de izquierda y derecha han entendido que es super importante entregarles más herramientas a nuestras policías, a la Armada y a Gendarmería para extender el horario de las investigaciones que llevan hoy las policías. Es una herramienta que nos va a ayudar a aumentar la eficacia de cada investigación. Incluso, por ejemplo, para las tomas de terreno, en el que uno debe actuar con la flagrancia, cuando se están instalando las personas. Esto también nos permite actuar con mayor tiempo en esos casos, ya que esa flagrancia aumenta a veinticuatro horas”.

Esta normativa representa un avance en el perfeccionamiento de las herramientas de las que disponen las policías para actuar durante las primeras horas tras la comisión de un delito. De esta forma, se podrá responder de forma más ágil e inmediata para detener a los criminales y, con ello, darles mayor seguridad a los chilenos.

Al respecto, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, quien manifestó que "el combate al delito se hace con hechos concretos, no con buenas intenciones ni con buenas declaraciones, sino que con hechos concretos, y este es uno de ellos. Por eso, el Presidente Kast ha promulgado esta nueva legislación que permite tener más plazo para poder combatir el delito. Esto es una gran noticia y demuestra que con hechos concretos trabajamos contra al delito. Como Gobierno, estamos muy conformes con este avance, y hacemos un llamado también al Congreso a que el resto de las iniciativas que hemos presentado como Gobierno sean aprobadas por unanimidad, tal como fue el caso de la esta ley".

El seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, indicó que la promulgación de esta ley “significa un gran avance para la tarea de dar eficacia al derecho en nuestro país. Las policías siempre han estado sujetas a las normas legales y éstas establecían un tiempo de flagrancia de doce horas, lo cual estresaba mucho la labor policial para alcanzar esos tiempos y no quedar con detenciones que fueran objetadas y decretadas ilegales. Pues bien, ese tiempo inmediato era el que estaba establecido por ley hasta doce horas. Luego, pasado ese tiempo, la detención se consideraba ilegal y por ello se entrababan todas las diligencias que podía hacer autónomamente la policía. Ahora pasa ese tiempo de doce a veinticuatro horas; es decir, la detención cursada posteriormente va a seguir siendo legal y es posible entonces que el trabajo policial sea mucho más eficiente y efectivo. Así que lo que implica -y yo espero que así sea- es que vamos a tener menor cantidad de delincuentes circulando en la calle”.

Otro de los cambios que se incluye en la iniciativa es que las policías podrán requerir a los dueños de sistemas de televigilancia (como hogares o comercios) la entrega voluntaria de registros audiovisuales sin necesidad de recibir instrucciones previas del fiscal.

El seremi de Justicia, Rafael González, comentó que “también genera facilidades para poder desarrollar diligencias de investigación, las policías van a tener mejores herramientas para poder recabar los antecedentes ante la ocurrencia de delitos dentro de este plazo de 24 horas. Así, por ejemplo, si eventualmente existe una cámara en una casa particular, la policía podrá pedir esa cámara para poner el material a disposición de los órganos perseguidores. En otras palabras, estamos generando las condiciones para perjudicar a los delincuentes y beneficiar a las víctimas al tener mejores herramientas para perseguir penalmente a personas que están cometiendo delitos".

La ley amplía también el tiempo para las investigaciones que realiza la Policía Marítima a través de sus diversos organismos competentes en la prevención y persecución de delitos bajo su jurisprudencia.

El gobernador marítimo de Valparaíso, capitán de Navío LT Carlos Cerda, indicó que "en el caso de la Armada, es muy importante esta modificación porque se aumenta a 48 horas el plazo para efectuar las diligencias que se tienen que dar en un ámbito que es diferente al terrestre, como es en el mar, y que los desplazamientos son bastante complicados. Hay que pensar que nuestra jurisdicción marítima es muy amplia, por tanto, desde la comisión de un delito hasta la detención de un imputado requiere bastante tiempo para los desplazamientos en el mar. Por ejemplo, en la Zona Económica Exclusiva que está a 200 millas, son aproximadamente 370kms de distancia y un buque a 15 nudos de velocidad que equivalen a 20km/h, lo que es relativamente rápido tarda sobre 14 horas en llegar al lugar. Entonces desde la comisión de un delito, la alerta hasta disponer los medios para llegar al lugar requiere bastante tiempo. Así es que estamos bastante satisfechos porque da eficacia al derecho, sobre todo en un ámbito particular como es el mar".

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