DC no fijó postura presidencial en la región de Valparaíso y todo se definirá en la Junta Nacional: "Lo veo con diagnóstico reservado"

A lo largo de todo el país, la Democracia Cristiana (DC) organizó juntas regionales para conocer la opinión de representantes de sus militantes con miras a la decisión presidencial que deberá adoptar el partido, vale decir, si apoyarán a la carta de todo el oficialismo, Jeannette Jara; o si presentarán candidato propio para noviembre.

Si bien, en las regiones Metropolitana y de Los Ríos se optó mayoritariamente por la opción de presentar candidato propio para la Elección Presidencial, en la región de Valparaíso está decisión quedó con escenario completamente abierto, por lo que todo se resolverá este sábado 26 de julio en la Junta Nacional de la DC, en Santiago.

El presidente regional de la Democracia Cristiana en Valparaíso, Roy Crichton, expresó en conversación con Puranoticia.cl que "se desarrolló un debate con bastante altura de miras, donde todas las posiciones expresaron legítimamente cuáles eran sus puntos de vista, sin dejar que la región se manifestara por uno o por otro".

De esta manera, se optó por "ampliar el debate porque esto se vota este sábado, entonces la idea era que todos pudieran concurrir a un debate con altura de miras, serio, con mucho respeto y sin posiciones absolutistas. Ese fue el tenor del debate. No se fijó una posición, respetando el secreto del voto para la Junta Nacional del sábado".

Cabe hacer presente que son 450 los dirigentes de todo el país que tendrán derecho a voto este sábado en Santiago, de los cuales 32 serán provenientes de la región de Valparaíso, entre delegados a la junta y presidentes comunales del partido donde hubo una elección en la que participó más del 30% del padrón electoral de la colectividad.

Respecto a si cree que el sábado se respaldará la opción presidencial de Jeannette Jara o si tomarán otro curso de acción, el ex consejero regional (core) representante de la provincia de San Antonio, sostuvo que "yo creo que a nivel nacional se da la misma tónica que en la región de Valparaíso: hay una situación bastante diversa y yo lo veo con diagnóstico reservado. Hay argumentos para todo, como en todo debate".

No obstante, precisó que el único voto de acuerdo que hubo este fin de semana en la sede del partido, ubicada en la Av. Errázuriz de Valparaíso, es que "gane quien gane la posición del sábado, el Partido Demócrata Cristiano, por lo menos en la región, se mantendrá unido y no hay renuncias. Todos se suman al voto de mayoría".

CANDIDATOS AL PARLAMENTO

Donde sí hubo mayor claridad fue en torno a la Elección Parlamentaria, donde –a la espera de la decisión en torno a una lista única de todo el oficialismo– la DC adelantó que presentarán cuatro candidatos a la Cámara de Diputados en la región.

Y es que luego de reunirse por aproximadamente cuatro horas, con momentos de acalorado debate, finalmente se decidió mantener sus cuatro cartas: por el Distrito 6 competirán el ex core de Quillota Cristian Mella y el diputado Gaspar Rivas (ex PDG); mientras que por el Distrito 7 serán candidatos la presidenta de la DC en Viña del Mar, Evelyn Navarro y el propio Roy Crichton, ex consejero regional de Valparaíso.

Asimismo, trascendió que la DC presentará candidato sí o sí al Senado por la región de Valparaíso, donde el nombre que asomaría con más fuerza es el del ex diputado y actual superintendente de Salud, Víctor Torres. De esto se le consultó al presidente regional de la DC, sin embargo declinó entregar nombres a la espera que estos se oficialicen.

"Estamos analizando alternativas y quedamos de convocarnos para el sábado subsiguiente, después de la Junta Nacional, para hacer un análisis y elaborar estrategias para ver cuál será el próximo desafío electoral", manifestó Crichton.

Finalmente, concluyó diciendo a Puranoticia.cl que "para ser justos, puede que se dé inclusive la posibilidad de competir solos. Si el sábado se decide, por ejemplo, que el partido no va a apoyar a Jeannette Jara, hay que ver cómo se desarrollan los eventos de ahí en adelante, pero está todo abierto. La decisión es compleja, nosotros insistimos que la DC no es un partido anti, sino que es un partido pro, y nosotros consideramos que los valores del humanismo cristiano se mantiene vigentes".

PURANOTICIA