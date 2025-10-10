Dan inicio al esperado servicio de buses nocturnos que unirá Valparaíso con Villa Alemana: salidas serán cada una hora

La noche de este viernes 10 de octubre, comenzará el funcionamiento del esperado servicio de buses nocturnos N01, entre Valparaíso y Peñablanca, desde las 23:00 hasta las 6:00 horas. Así lo confirmó el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, tras verificar los últimos detalles previos a la puesta en marcha.

“Estamos muy entusiasmados con esta iniciativa porque responde a una necesidad muy sentida de la gente de contar con transporte público por la noche. Creemos que es una gran noticia para los estudiantes vespertinos, los trabajadores y también para quienes quieren salir y requieren seguridad para volver a su hogar”, señaló.

Por su parte, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, destacó que "este servicio nocturno va a beneficiar con transporte público a todas las personas que estudian o trabajan de noche y requieren trasladarse entre Valparaíso y Villa Alemana, dándoles mayor certeza y seguridad. Fue nuestro compromiso como Gobierno y hoy lo estamos cumpliendo. Esta operación, subsidiada por el Ministerio, representa una mejora concreta y es otra señal de confianza a la ciudadanía".

El nuevo servicio se inicia a las 23:00 horas en ambos terminales -Estación Puerto y Estación Peñablanca-, para luego continuar con servicios cada hora. Los buses realizarán un recorrido paralelo al del tren, con paradas en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. El detalle de los recorridos estará disponible en tiempo real en la App Red Regional, gracias a la conexión de los GPS de los buses. Así, lo pasajeros podrán saber en cuanto tiempo pasarán por su paradero.

Las tarifas serán de $1.000 para usuarios generales, $500 para personas mayores con tarjeta personalizada de beneficio y $330 para estudiantes con TNE. Desde EFE recordaron a los pasajeros y pasajeras que los buses de la línea N01 sólo funcionarán con medios de pago electrónicos, como la tarjeta de transportes del tren, la TNE, tarjetas de crédito, débito, prepago y códigos QR de la App Banco Estado. Esta medida incrementa la seguridad a bordo, tanto para pasajeros como para conductores, al eliminar el uso de dinero en efectivo.

Uno de los aspectos más novedosos de estos buses es que cuentan con sistema de botón de emergencia, que incluye cámara y conexión con el centro de control. Esto agrega mayor resguardo al viaje porque ante cualquier contingencia vial o de seguridad, pueden activarse de inmediato los protocolos ABC (Ambulancia, Bomberos, Carabineros). En este sentido, el Gerente General de EFE Valparaíso destacó la coordinación con las direcciones de Seguridad Ciudadana de los municipios, Delegación y Carabineros, destacando su colaboración para el buen desarrollo y resguardo de este servicio nocturno.

VIAJE DE PRUEBA

La noche de este jueves, EFE realizó viajes de prueba para corroborar el funcionamiento de los sistemas, itinerarios y rutas, medios de pago, sistemas de seguridad, además de llevar a los primeros pasajeros del nuevo transporte.

El gerente general de EFE Valparaíso explicó que “estamos verificando que todo esté en buen funcionamiento, los validadores, las cámaras de seguridad, el botón de pánico y también estamos revisando el itinerario, el recorrido, los tiempos de viaje para que estemos totalmente preparados para el inicio de estos buses nocturnos”.

Los buses son de color amarillo con verde y están debidamente identificados con señalética que indica N 01. En su interior cuentan con un validador para el pago electrónico. En Estación Puerto, la parada estará en avenida Errazuriz y la primera salida está programada a las 23:10, mientras que en Estación Peñablanca los buses partirán desde Baquedano, al costado sur de la estación, desde las 23:05.

Desde la empresa llamaron a la comunidad a informarse sobre el funcionamiento e itinerario de los buses nocturnos y, especialmente, a cuidar este nuevo servicio que otorgará una alternativa de transporte público seguro y confiable para las noches.

PURANOTICIA