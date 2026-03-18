Dan inicio a obras que mejorarán fachada del ex edificio de Bolsa de Valores en Valparaíso

Ya comenzaron las obras de mejoramiento de la fachada del edificio Federico Santa María, antigua Bolsa de Valores de Valparaíso, ubicado en el corazón del casco histórico y financiero de la ciudad. La iniciativa forma parte del Proyecto de Mejoramiento de Fachadas impulsado por la Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, en el marco de la implementación del Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial.

El proyecto contempla la recuperación de aproximadamente 392,4 metros cuadrados en sus frentes hacia calle Prat y Urriola. Entre los trabajos destacan la limpieza especializada de muros, la remoción de intervenciones no originales, la restauración de elementos ornamentales, el tratamiento de componentes metálicos y detalles de bronce, además de la aplicación de protección antigrafiti.

La intervención se ejecuta bajo criterios de conservación patrimonial, como la mínima intervención, la compatibilidad de materiales y la reversibilidad, con el objetivo de resguardar la lectura histórica del inmueble y mejorar las condiciones del espacio público.

“Este es un paso concreto en la recuperación del Sitio Patrimonio Mundial, especialmente en sus atributos de espacio público y arquitectura. Este tipo de intervenciones no solo mejora la ciudad, sino que también refuerza la importancia de valorar y cuidar nuestro patrimonio”, señaló la directora ejecutiva de la Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, Macarena Carroza.

Construido en 1908 e inaugurado en 1915, el edificio fue diseñado por los arquitectos Huber y Laclolet, con posteriores modificaciones de Carlos Federico Claussen. Su arquitectura neoclásica con influencia francesa lo consolidó como uno de los principales centros de la actividad financiera del puerto durante el siglo XX, formando parte del característico conjunto urbano del eje Prat.

La iniciativa se enmarca en el lineamiento Habitacional, Infraestructura y Espacio Público del Plan de Gestión, y se vincula con el Programa de Gestión de Riesgos, que identifica el rayado vandálico como una de las principales amenazas al paisaje urbano histórico.

En ese contexto, la Corporación hizo un llamado a la corresponsabilidad en el cuidado del patrimonio. Evitar el rayado de fachadas resulta clave para resguardar estos espacios y sostener en el tiempo las mejoras realizadas, contribuyendo así a un Sitio Patrimonio Mundial más cuidado y valorado.

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