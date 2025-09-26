Dan inicio a obras de reparación en infraestructura de la Caleta Portales de Valparaíso

Tras el mejoramiento del muelle e infraestructura marítima de la Caleta Portales de Valparaíso, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) iniciará los trabajos de reparación de la techumbre, instalaciones anexas y diversas obras en la tradicional caleta porteña.

Autoridades informaron al Sindicato de Pescadores, encabezado por su presidente, Pedro Tognio, la toma de razón de la resolución que adjudica las obras a la empresa Incoport.

El seremi de Obras Públicas, destacó que "estamos en la emblemática Caleta Portales y hemos venido a darle una tremenda noticia acá al Sindicato de Pescadores, a don Pedro Tognio en particular, acompañado del delegado presidencial y de nuestro director de Obras Portuarias, para contarles que hoy tenemos la toma de razón de la conservación de las obras terrestres de esta importante caleta. Una obra que invertirá 3.600 millones de pesos y que le cambiará considerablemente la cara a esta importante infraestructura aquí en la comuna de Valparaíso”.

En tanto, Pedro Tognio, presidente de los pescadores de Portales, comentó "esto nos da otro sistema de vida a nosotros, una seguridad total. Están viendo arriba las obras terrestres como están, y es un logro grande para nuestra Caleta Portales, para todos los pescadores, porque nos da seguridad. Así que agradecer a todas las autoridades que han estado con nosotros, y aquí estamos en Caleta Portales, resistiendo y logrando lo que más queremos, nuestra Caleta. Y muchas gracias”.

De esta manera, se inician los trámites administrativos y de protocolización de documentos para comenzar con las obras físicas.

Cabe recordar que ya concluyeron las obras marítimas, también ejecutadas por el MOP, a través de la Dirección de Obras Portuarias, que tuvieron una inversión que supera los $4 mil millones.

PURANOTICIA