Dan inicio a obras de mejoramiento en entorno del emblemático Parque Italia de Valparaíso

Con una inversión superior a los 1.300 millones de pesos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dio inicio a las obras de mejoramiento de la Plaza del Pueblo y su entorno, todo situado a un costado del Parque Italia, en la comuna de Valparaíso.

Urbanísticamente, este concurrido espacio público se ubica en un punto estratégico de conectividad entre el plan, cerro y mar, constituyéndose como una de las plazas más relevantes de la ciudad. Su recuperación se enmarca en el Plan Ciudades Justas, que busca garantizar accesibilidad, seguridad y calidad de vida en barrios emblemáticos.

La seremi de Vivienda y Urbanismo, Belén Paredes, destacó que "las ciudades justas son ciudades peatonales, ciudades que tengan acceso todas y todos, que podamos reactivar el comercio y que generemos, en definitiva, ciudades más amables. Eso es lo que hemos implementado en el barrio El Almendral. Y este eje, la recuperación de la Plaza del Pueblo, del entorno, del Boulevard Victoria, da cuenta de ello en términos concretos y reales. Esta es una inversión grande, que generará que las personas recuperen el espacio público, que el comercio que aquí vive históricamente pueda ser parte del eje estratégico y dinámico que tiene el sector El Almendral. Decir también que este plan ha incorporado distintas obras que ha hecho el MINVU, como la avenida Francia que entregamos el año pasado, y el eje Pedro Montt”.

Desde el aspecto técnico, la directora (s) del Serviu Valparaíso, Nerina Paz, precisó que “esta es una obra de alto impacto para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de más de $1.300 millones, que abarca un polígono de intervención cerca de cinco mil metros cuadrados. Habrá una intervención en la iluminación, en la reposición de pavimento, incluyendo la accesibilidad universal con una huella podotáctil, también el mobiliario urbano que permite revalorar el encuentro y la capacidad de este espacio de convocatoria".

Es importante señalar que también se generará equipamiento, como son los baños que permiten que esta plaza pueda tener servicios públicos adecuados y un estándar que va en la línea con lo que se ha hecho en otros espacios públicos de la comuna de Valparaíso, como en la Av. Pedro Montt y en la Av. Francia. Además, las obras proponen un reordenamiento programático del espacio público, complementando la convivencia de las actividades y programas existentes en este sector del barrio El Almendral.

En esa línea, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, señaló que "nos parece una excelente inversión la que se está realizando desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también desde el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), puesto que va a buscar el acceso universal en el plan de nuestra ciudad, en una plaza que es histórica para Valparaíso, me refiero a la Plaza del Pueblo. Esta va a implicar una inversión de más de mil millones de pesos que involucra baños, recuperación de la pileta del Boulevard Victoria, y la posibilidad también de contar con un espacio de encuentro para la familia porteña y que dialoga con los proyectos de inversión que se han venido haciendo en Francia como también en Pedro Montt”.

Mientras el presidente de la Junta de Vecinos Monjas Bajo, Erasmo Sáez, sostuvo que "viene a ser un proyecto bastante significativo, tanto para el comercio y para los vecinos de nuestro sector"; desde el comercio, Paula Castro, dueña del local Panini en el Boulevard Victoria, destacó que "estamos felices con este proyecto, porque va a recuperar nuestra plaza, nuestro parque, y eso hará que llegue más gente, que es lo que nos interesa a nosotros como dueños de negocio, como locatarios”.

