Dan inicio a obras de mejoramiento del Servicio Sanitario Rural El Convento de Santo Domingo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), dio inicio a las obras del proyecto «Mejoramiento Agua Potable SSR El Convento», en Santo Domingo, el cual contempla una inversión de $4.389 millones y que beneficiará a 841 arranques, equivalentes a 3.364 habitantes de la localidad.

Actualmente, el Comité de Agua Potable Rural El Convento administra el suministro de agua potable en el sector, con un total de 165 arranques instalados. El proyecto surge de la necesidad de ampliar la red de distribución para incorporar a las localidades de Las Viñas y Las Salinas, que hoy no cuentan con infraestructura de abastecimiento de agua potable.

La iniciativa considera la construcción de un nuevo estanque de regulación para almacenamiento de agua elevada desde Santo Domingo, la instalación de una nueva red de distribución que incorpora 7 estaciones reductoras de presión para garantizar un suministro seguro y estable, además de 27.163 metros de cañería de HDPE. Asimismo, se ejecutarán 676 nuevos arranques domiciliarios y la reconexión de 165 existentes. El plazo estimado para la finalización de estas obras corresponde al primer semestre del año 2027.

La noticia fue dada a conocer por el seremi de Obras Públicas, Dennys Mendoza, quien señaló que "es una tremenda obra muy anhelada por la comunidad y que da solución a muchas familias que hoy día necesitan de forma urgente del abastecimiento de agua. Es una de las tantas obras que es parte del plan que tiene la Dirección de Obras Hidráulicas y que forma parte de los compromisos del Gobierno en el sentido de garantizar dignidad y mejor calidad de vida a los habitantes de la región de Valparaíso".

En tanto, la delegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quinteros, sostuvo que "esta es una instancia importantísima porque estamos dando comienzo a las obras que van a llevar agua potable a dos sectores de El Convento que hasta el momento se encontraban desconectados, como son Las Salinas y Las Viñas, y tal cual lo ha mencionado el presidente Gabriel Boric, esto es uno de los compromisos que tiene que ver con promover la equidad territorial, la dignidad y la justicia respecto a todos los esfuerzos y todos los trabajos que debe hacer el Estado los cuales deben ser distribuidos uniformemente en todos sus territorios".

En tanto, Felipe Soto, alcalde protocolar de Santo Domingo, subrayó que "esto es un sueño que los vecinos anhelaban por años y hoy se está dando inicio a esa realidad (...) Cuando uno es perseverante y quiere conseguir un objetivo la disposición de todas las entidades claramente llevan a este final feliz. Va en beneficio de la comunidad, y la disposición que también tiene ellos de poder trabajar por una comunidad que necesita de este gran servicio".

Finalmente, la presidenta del APR El Convento, Carmen Vargas, dijo estar "feliz, muy emocionada, por fin se le da el vamos a este gran proyecto que lleva una data de tantos años. Se van a ver beneficiadas muchas familias, para mí era muy importante que nuestra comunidad tuviera al fin agua, la dignidad humana, porque el agua es vida, sin el agua no podemos vivir, así que estoy feliz y contenta".

