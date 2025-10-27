Dan inicio a obra vial estratégica para la conectividad de la Villa Independencia de Viña

En el marco del plan de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024, autoridades regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) constataron el inicio de las obras de mejoramiento de la calle Augusto D’Halmar, en el sector de Villa Independencia, en la comuna de Viña del Mar.

Con una inversión que supera los $1.300 millones, esta intervención urbana es clave para los residentes, transeúntes y conductores de la parte alta de la Ciudad Jardín, puesto que mejorará la conectividad, la seguridad vial y la evacuación ante emergencias.

La seremi de Vivienda, Belén Paredes, destacó que “la reconstrucción no es solo habitacional, sino que también es de mejoramiento urbano, de barrio, y es por eso que la obra Augusto D'Halmar, que es una conectividad fundamental para el sector de vía de evacuación, está concretándose, está en obra, está cambiando la cara del barrio. Así que muy contentos de dar cuenta de que avanzamos, de que estamos construyendo algo mejor”.

En cuanto a la intervención, la directora (s) de Serviu Valparaíso, Nerina Paz, detalló que “abarcarán el tramo entre las calles Galvarino y Pablo Neruda, y contempla la reposición de 5.946 metros cuadrados de calzada y 3.098 metros cuadrados de veredas y accesos peatonales. Además, considera un nuevo sistema de evacuación de aguas lluvias con 20 sumideros y la instalación de nueva señalética, demarcación, baldosas para accesibilidad universal y un lomo de toro”.

Como eje vial fundamental para Villa Independencia y Achupallas, la calle Augusto D’Halmar canaliza, en gran medida, el flujo vehicular de los sectores altos hacia la Av. Eduardo Frei, que es una de las principales conexiones para desplazarse hacia otros puntos de la Ciudad Jardín.

En esa línea, la comunidad, representada por el presidente de la Unidad Vecinal N°87 de Villa Independencia, Alejandro Moreno, valoró que "estas son obras que estaban por años solicitados, pero no se podían hacer. La gente de acá son la mayoría adultos mayores, y no había vereda y tenían que andar por la calle. Usted sabe el riesgo que hay, hay niños también. Por eso, me alegra que estén todas las autoridades acá, para que vean también la gente lo que se está haciendo y realmente se va avanzando”.

